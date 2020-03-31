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「他在作筆錄，沒空啦！」 台南警及時攔阻男成冤大頭

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
警方發現，假帳號「陳○瑤」自稱22歲高雄人，就讀中部某間大學，強調自己是「台灣妹妹」，其實是盜用大陸車模寫真圖與影片，詐騙台灣男子。記者邵心杰／翻攝
警方發現，假帳號「陳○瑤」自稱22歲高雄人，就讀中部某間大學，強調自己是「台灣妹妹」，其實是盜用大陸車模寫真圖與影片，詐騙台灣男子。記者邵心杰／翻攝

台南市警三分局長安派出所日前接獲轄內全家超商店員通知，有顧客疑似遇到詐騙，警員張逸祥、高志賢到場了解，41歲陳姓男子遇到「假援交真詐騙」，兩警將他帶派出所了解狀況，未料，詐騙集團成員來電催促他匯款，沒想到員警代答「他在製作筆錄，沒空啦！」詐騙集團在電話另一端愣住3秒後驚覺不對勁，立馬掛斷電話，陳才沒淪為冤大頭。

警方調查，假帳號「陳○瑤」自稱22歲高雄人，就讀中部某間大學，強調自己是「台灣妹妹」，單身想認識可以加line了解；但警方利用臉書內的照片「以圖搜圖」，發現假帳號盜用對岸有逆天長腿車模的寫真圖與影片，詐騙台灣男子。

陳日前在臉書加「陳○瑤」女子為好友，臉書內容盡是令人血脈賁張的圖文，偶爾還會有短片跟好友互動，讓不少男子心動。陳利用貼文內提供的line帳號加女方為好友，想進一步發展、交往。

陳迫不及待依女方指示，趕往超商匯款點數3000元時，幸好遇到機警超商店員主動關懷，並通知長安派出所長黃俊榮，立即派張、高兩警到場了解，經過員警說明，這是詐騙集慣用伎倆，他才恍然大悟，感謝店員主動關心及員警勸阻，保住血汗錢。

未料，陳在派出所配合警方製作紀錄表時，詐騙集團打電話催促他盡速匯款，否則要對他不利，沒想到電話另一端是員警出聲，代為回覆「他在製作筆錄，沒空啦！」，詐騙集團成員愣住3秒後掛斷電話，後續沒有再騷擾陳。陳離開派出所時發現派出所自動門感應不靈敏，二話不說免費調整，藉此報答警方及時阻詐，保住血汗錢之恩。

警方提醒，網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證。

陳姓男子離開長安派出所時發現派出所自動門感應不靈敏，二話不說免費調整，藉此報答警方及時阻詐，保住血汗錢之恩。記者邵心杰／翻攝
陳姓男子離開長安派出所時發現派出所自動門感應不靈敏，二話不說免費調整，藉此報答警方及時阻詐，保住血汗錢之恩。記者邵心杰／翻攝

詐騙集團 超商

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