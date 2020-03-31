影／花蓮佳興冰菓室氣爆 消防局宣導用濕毛巾堵住閥門
花蓮縣新城鄉佳興冰菓室在上月10日發生火警，造成5名人員受傷，其中66歲楊姓老闆全身36%燒燙傷最嚴重。消防局公布監視器畫面，老闆要切換瓦斯桶，不慎讓瓦斯大量洩漏，加上附近有火源，引起氣爆。消防局表示，瓦斯洩漏時，要用濕毛巾堵住閥門，將附近火源關閉後，立刻離開現場並通知消防隊，勿自行處理，避免發生氣爆。
消防局災害預防科長彭明德表示，此案例是瓦斯行送專業雙孔鋼瓶到該營業場所，瓦斯用完後老闆要切換，不小心開啟閥門，導致瓦斯洩漏出來並引燃。建議瓦斯行不要把雙閥門的瓦斯桶送到沒有強制氣化設備的場所，即使送過去，閥門一定要用密封螺栓鎖住，避免誤開導致瓦斯宣洩。
彭明德說，若不幸瓦斯洩漏，一定要拿濕毛巾堵住開關閥，因為瓦斯宣洩中會吸收熱，會馬上結冰，在這案例中可看到老闆的手在幾秒鐘內變白、結冰，濕毛巾套上開關閥口也會結冰變硬，可發揮堵住作用，再來附近所有火源要馬上關掉，避免瓦斯接觸火源燃燒，並立刻離開現場，通知消防隊處理。
彭明德指出，所有的營業場所或住家，特別是大量使用瓦斯的場所，瓦斯桶擺放位置一定要放在戶外，萬一不小心瓦斯氣體洩漏，比較不會直接燃燒或氣爆。另擺放瓦斯附近絕對不能有火源，必要時加裝固定器，只要安全措施做好，相信這類意外不會再發生。
針對此起意外，消防局邀請花蓮的瓦斯業者開會，分享此案例，提醒一個小動作一不注意就會發生大災害，並指示要配合相關法令，若未遵守會加強稽查。
消防局長林文瑞表示，瓦斯桶串接達80公斤以上需書面向消防機關陳報，串接的量越多，相應需符合的規定也越嚴格，除警報設備外，需把握好室外通風、直立放置及遠離火源等重點，若違反相關規定，最高可處新台幣10萬元罰緩。瓦斯行發現供氣場所有明顯缺失也應拒絕供氣，否則將一併處罰，若民眾還有不清楚的部分，趕快向附近消防分隊詢問，以免觸法。
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