快訊

外國老師驚訝！全球150國學校關閉 台灣竟能正常上課

防疫紓困佔便宜？德國Adidas「凍繳店租」的貪財風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／花蓮佳興冰菓室氣爆 消防局宣導用濕毛巾堵住閥門

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
佳興冰菓室楊老闆在瓦斯用完後要切換，不小心開啟閥門，導致瓦斯洩漏出來並引燃。圖／花蓮縣消防局提供
佳興冰菓室楊老闆在瓦斯用完後要切換，不小心開啟閥門，導致瓦斯洩漏出來並引燃。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮縣新城鄉佳興冰菓室在上月10日發生火警，造成5名人員受傷，其中66歲楊姓老闆全身36%燒燙傷最嚴重。消防局公布監視器畫面，老闆要切換瓦斯桶，不慎讓瓦斯大量洩漏，加上附近有火源，引起氣爆。消防局表示，瓦斯洩漏時，要用濕毛巾堵住閥門，將附近火源關閉後，立刻離開現場並通知消防隊，勿自行處理，避免發生氣爆。

消防局災害預防科長彭明德表示，此案例是瓦斯行送專業雙孔鋼瓶到該營業場所，瓦斯用完後老闆要切換，不小心開啟閥門，導致瓦斯洩漏出來並引燃。建議瓦斯行不要把雙閥門的瓦斯桶送到沒有強制氣化設備的場所，即使送過去，閥門一定要用密封螺栓鎖住，避免誤開導致瓦斯宣洩。

彭明德說，若不幸瓦斯洩漏，一定要拿濕毛巾堵住開關閥，因為瓦斯宣洩中會吸收熱，會馬上結冰，在這案例中可看到老闆的手在幾秒鐘內變白、結冰，濕毛巾套上開關閥口也會結冰變硬，可發揮堵住作用，再來附近所有火源要馬上關掉，避免瓦斯接觸火源燃燒，並立刻離開現場，通知消防隊處理。

彭明德指出，所有的營業場所或住家，特別是大量使用瓦斯的場所，瓦斯桶擺放位置一定要放在戶外，萬一不小心瓦斯氣體洩漏，比較不會直接燃燒或氣爆。另擺放瓦斯附近絕對不能有火源，必要時加裝固定器，只要安全措施做好，相信這類意外不會再發生。

針對此起意外，消防局邀請花蓮的瓦斯業者開會，分享此案例，提醒一個小動作一不注意就會發生大災害，並指示要配合相關法令，若未遵守會加強稽查。

消防局長林文瑞表示，瓦斯桶串接達80公斤以上需書面向消防機關陳報，串接的量越多，相應需符合的規定也越嚴格，除警報設備外，需把握好室外通風、直立放置及遠離火源等重點，若違反相關規定，最高可處新台幣10萬元罰緩。瓦斯行發現供氣場所有明顯缺失也應拒絕供氣，否則將一併處罰，若民眾還有不清楚的部分，趕快向附近消防分隊詢問，以免觸法。

雙閥門的瓦斯桶閥門一定要用密封螺栓鎖住，避免瓦斯外洩。圖／花蓮縣消防局提供
雙閥門的瓦斯桶閥門一定要用密封螺栓鎖住，避免瓦斯外洩。圖／花蓮縣消防局提供
消防局建議瓦斯行不要把雙閥門的瓦斯桶送到沒有強制氣化設備的場所，即使送過去，閥門一定要用密封螺栓鎖住，避免誤開導致瓦斯宣洩。圖／花蓮縣消防局提供
消防局建議瓦斯行不要把雙閥門的瓦斯桶送到沒有強制氣化設備的場所，即使送過去，閥門一定要用密封螺栓鎖住，避免誤開導致瓦斯宣洩。圖／花蓮縣消防局提供

氣爆

延伸閱讀

飲料店氣爆 招牌砸傷2女學生

影／男欲點打火機引爆瓦斯 土城警英勇奪下壓制

中市冷飲店氣爆 被招牌打傷女高中生：好恐怖

中市飲料店疑發生氣爆 兩名等公車高中女生受波及受傷

相關新聞

影／花蓮佳興冰菓室氣爆 消防局宣導用濕毛巾堵住閥門

花蓮縣新城鄉佳興冰菓室在上月10日發生火警，造成5名人員受傷，其中66歲楊姓老闆全身36%燒燙傷最嚴重。消防局公布監視器...

婦人開車眼花撞牆掉車牌 屋主不追究拿車牌喊她還開走

新北市八里區1名55歲董姓婦人日前獨自開車想去淡水「天元宮」賞櫻，結果被導航引進天元宮附近小巷，因巷弄太窄導致擦撞民宅圍...

選美皇后女議員被騷擾 男送聖經喊「天父要我們結婚」

有「選美皇后」之稱的桃園市議員朱珍瑤，去年遭1名張姓男子騷擾3個多月，張甚至跑到朱服務處贈送聖經並對她說「天父要我們結婚...

影／八旬阿嬤走1.5公里迷途 幸好隨身攜帶兩寶救了她

台中市太平區八旬陳姓阿嬤，27日傍晚獨自離家，徒步走了1.5公里，在東區旱溪街徘徊時，熱心民眾上前關心，得知陳嬤不知如何...

女網友邀投資21萬稱可拿回200萬元 男差點再被騙22萬元

台中蔡姓男子去年透過臉書認識陳姓女網友，陳女並介紹其高報酬投資管道，蔡男投資7000美金(約台幣21萬)，客服人員日前告...

影／通緝犯黃湯下肚...與小黃司機衝突 她急扔菜刀勸架

高雄市深夜再發生街頭糾紛！25歲歐姓通緝犯今天凌晨在左營某小吃部飲酒，酒足飯飽後準備離席時，不爽去路被臨停的計程車阻擋，...

酒吧女員工與男友小吵變大吵 副店長勸架被遷怒砍重傷

高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案，酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新...

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

桃園市八德區昨日晚間9點多，於桃鶯路上一間電信行門口，有一名男子拿著安全帽往2名女子的頭部狠砸，傷人過程全被民眾記錄下來...

婦騎車撞牛不治 疑似飼主獲不起訴

台東縣成功鎮32歲唐姓婦人去年下班騎機車返家途中撞牛身亡，警方查扣疑似「肇事」的兩隻牛，也將被控是飼主的吳姓男子依傷害致死罪送辦，檢方調查後認為罪證不足，做不起訴處分。

上網賭贏248萬 全被沒收還判罰

基隆市李姓男子在網站與站主及賭客玩撲克牌、百家樂等賭博，1個多月贏走248萬元；檢警後來偵辦詐欺案件，查出他涉賭贏錢，基隆地院認定李男賭博屬實，除判罰5000元，贏走的248萬元為犯罪所得也要沒收。全案可上訴。

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

台南市安平區漁光島海灘，有對男女在28日下午於帳篷內翻雲覆雨，遭民眾側錄下影片，並PO上網路後瞬間傳開，30日又有網友在臉書公布一張女主角正面照，畫面中她疑似全身赤裸與男方互動，讓事件再度引發關注...

楠梓傳汽車撞標誌桿再撞2機車 路人遭斷桿擊中左肩

高雄楠梓區驚傳轎車暴衝人行道！朱姓男子今天下午開車行經後昌路，疑似為了閃避別車輛暴衝撞標誌桿，再衝上人行道撞2輛停在格內...

熱門新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。