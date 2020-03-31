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婦人開車眼花撞牆掉車牌 屋主不追究拿車牌喊她還開走

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
董姓婦人（右）後來將蓮霧轉送給拾獲車牌的老翁。記者林昭彰／翻攝
董姓婦人（右）後來將蓮霧轉送給拾獲車牌的老翁。記者林昭彰／翻攝

新北市八里區1名55歲董姓婦人日前獨自開車想去淡水「天元宮」賞櫻，結果被導航引進天元宮附近小巷，因巷弄太窄導致擦撞民宅圍牆，回到家卻發現車頭的牌照掉了，這才想起：剛剛那個老翁不停向我揮手，應該是撿到車牌！

董婦事後向淡水警分局水源派出所求助，副所長藍富順起先帶著她返回瓦窯坑巷內，挨家挨戶詢問，但全長200多公尺，這樣漫無目的實在不是辦法。後來聽說她曾在1戶民宅庭院迴轉，一時心慌車頭不慎擦撞圍牆，因為損傷輕微，屋主陳姓老翁不願追究，她便趕緊離開。

離去時隱約從後視鏡看到老翁頻頻招手，當時心慌加上視線模糊，不以為意逕行駛離，現在想起來，老翁很可能有事情要提醒她。

副所長藍富順隨即陪董婦去拜訪陳姓老翁，老翁馬上拿出車牌交還說：「當時妳撞掉在院子裡，我一直叫妳都不停！」

如今終於順利找回遺失的車牌，省下重新請領牌照費用600元，隔天董婦特地帶了1箱蓮霧到派出所致謝，被藍富順婉拒，並建議轉送給拾獲車牌的陳姓老翁，最後三方都覺得很開心圓滿。

水源派出所副所長藍富順（左）協助董姓婦人（中）尋回遺失的車牌。圖／警方提供
水源派出所副所長藍富順（左）協助董姓婦人（中）尋回遺失的車牌。圖／警方提供
董姓婦人（右）隔天帶著蓮霧到派出所致謝，被副所長藍富順（左）婉拒收下。圖／警方提供
董姓婦人（右）隔天帶著蓮霧到派出所致謝，被副所長藍富順（左）婉拒收下。圖／警方提供

老翁 淡水

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