婦人開車眼花撞牆掉車牌 屋主不追究拿車牌喊她還開走

新北市八里區1名55歲董姓婦人日前獨自開車想去淡水「天元宮」賞櫻，結果被導航引進天元宮附近小巷，因巷弄太窄導致擦撞民宅圍牆，回到家卻發現車頭的牌照掉了，這才想起：剛剛那個老翁不停向我揮手，應該是撿到車牌！

董婦事後向淡水警分局水源派出所求助，副所長藍富順起先帶著她返回瓦窯坑巷內，挨家挨戶詢問，但全長200多公尺，這樣漫無目的實在不是辦法。後來聽說她曾在1戶民宅庭院迴轉，一時心慌車頭不慎擦撞圍牆，因為損傷輕微，屋主陳姓老翁不願追究，她便趕緊離開。

離去時隱約從後視鏡看到老翁頻頻招手，當時心慌加上視線模糊，不以為意逕行駛離，現在想起來，老翁很可能有事情要提醒她。

副所長藍富順隨即陪董婦去拜訪陳姓老翁，老翁馬上拿出車牌交還說：「當時妳撞掉在院子裡，我一直叫妳都不停！」