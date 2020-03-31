選美皇后女議員被騷擾 男送聖經喊「天父要我們結婚」

有「選美皇后」之稱的桃園市議員朱珍瑤，去年遭1名張姓男子騷擾3個多月，張甚至跑到朱服務處贈送聖經並對她說「天父要我們結婚」，經朱提告強制罪，檢方認為張行為不當應譴責，但行為和強制罪構成要件有別不起訴；朱珍瑤則說，提告是為保護服務處員工安全，也謹惕張行止該行為。

朱珍瑤曾是世界亞裔小姐亞軍，畢業於東吳大學政治學系，長期關注國際政治、兩岸關係，尤其外型亮麗甜美，更曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍，也有選美評審及頒獎人、電台節目主持等經歷。

針對本案，朱珍瑤表示，張男多次傳訊、到服務處騷擾，她身為議員每天接觸各式各樣的人，原本是不願和張計較，但怕張的行為更加脫序，擔心服務處員工的安危，而自己在議會、服務處兩邊跑，無法時時注意，所以才選擇對張提告。

朱也說，自己和員工並不認識這名張男，因服務處大門敞開，若仍一再容忍他騷擾行為，也會造成內部人困擾，也希望藉此謹惕對方。

警方調查，張男去年6月15日起至同年9月5日止，陸續用手機傳有關基督教福音，以及有意追求朱珍瑤的相關訊息，經過朱勸阻後對方仍不停騷擾，去年8月14日晚上8點多，張甚至到朱的服務處，贈送聖經等物還說「天父要我們結婚」。

經朱勸導請他離去，但張堅決不走，朱只好報警並對張男提告強制罪嫌；檢方訊時，張男坦承有在上該時間傳訊息追求朱，並前往服務處送贈送聖經，並稱「天父要我們結婚」。

但檢方認為，張男的騷擾行為並非以有形的暴力強加諸於朱珍瑤，也沒有以言詞或舉動威嚇要脅逼她閱讀訊息，客觀上和強制罪中所稱強暴、脅迫有別，另朱是否要閱讀該訊息仍得依其個人意願，張沒有脅迫她行無義務之事，或是妨害朱行使權利。

檢方說，雖然張男所為已經造成朱困擾、不悅，實應譴責，但本案和強制罪嫌構成要件有別，加上查無其他積極證據等，偵結予以張不起訴。