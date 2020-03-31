影／八旬阿嬤走1.5公里迷途 幸好隨身攜帶兩寶救了她

台中市太平區八旬陳姓阿嬤，27日傍晚獨自離家，徒步走了1.5公里，在東區旱溪街徘徊時，熱心民眾上前關心，得知陳嬤不知如何返家，協助攔下正巧經過的巡邏車，警員透過陳嬤愛心手鍊、隨身攜帶的行動電話和家屬取得聯繫，得知陳嬤患有失智症，行動也不慎方便，確認後地址後熱心護送她返家，陳嬤女兒趕回家中，再三感謝員警熱心協助，讓母親能夠安全無虞返家。

台中市第三分局東區分駐所巡佐王坤煜、警員黃振家27日下午5時許巡邏，經過東區東英路一帶見路旁有市民向警車招手，經查是陳姓阿嬤（83歲）在路口不斷徘徊，市民擔心陳嬤發生意外，所以攔下警車。

警方調查，陳嬤對於自己姓名、年齡都不清楚，幸好警員仔細查看，發現陳嬤手上戴著愛心手鍊，口袋還有手機，隨後透過手機聯繫上陳姓阿嬤兒子，確認地址後協助將她送返家。

據調查，因平時陳嬤家人都忙工作，白天只有陳嬤在家留守，家人會幫陳嬤申請送餐服務，附近鄰居也都會熱心幫忙照看，但最近陳嬤失智症狀疑似加重，常常獨自出門後走失，因此家屬幫她申請防走失愛心手環，也讓阿嬤隨身帶著手機，才都能安全返家。

第三警分局提醒，許多子女為了生計打拼，讓長輩獨自在家是不得已的痛，如果無法避免長輩外出，家屬可向社會局申請防走失愛心手鍊，或在長輩衣物上或身上提供聯繫資訊方便協尋;此外，協助迷失長輩返家需要多方協力，除了警方從其身上蛛絲馬跡中尋找線索，熱心民眾的通報，往往都是迷失長輩得以返家的捷徑。