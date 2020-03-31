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女網友邀投資21萬稱可拿回200萬元 男差點再被騙22萬元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
蔡男投資7000美元，客服人員日前傳訊息告知其獲利6萬9400美元，要求蔡男到銀行匯款個人所得稅7488元美元，才可領回獲利。圖／豐原派出所提供
蔡男投資7000美元，客服人員日前傳訊息告知其獲利6萬9400美元，要求蔡男到銀行匯款個人所得稅7488元美元，才可領回獲利。圖／豐原派出所提供

台中蔡姓男子去年透過臉書認識陳姓女網友，陳女並介紹其高報酬投資管道，蔡男投資7000美金(約台幣21萬)，客服人員日前告知獲利6萬9400美金(約台幣200萬元)，要求蔡男到銀行匯款個人所得稅7488元美金(約台幣22萬元)，才可領回獲利，幸銀行行員發現有異報警，蔡男才知碰上詐騙集團未再受騙。

警方表示，47歲蔡男去年10月於臉書認識陳姓女網友，兩人相談甚歡，今年1月初，陳女介紹蔡男高報酬的投資管道，並請蔡男將自稱為香港亨達證券公司客服人員加入line好友，蔡男投資7000美金，約台幣21萬元。

客服人員於3月11日傳訊息通知共賺取6萬9400美金(約台幣200萬元)，但以香港稅務規定收益大於港幣5000元，需繳交個人所得稅率12%為由，要求蔡男再轉帳7488美金(約台幣22萬元)，才能將收益領回。

蔡男3月27日中午12時許依指示前往銀行匯款，黃姓行員發覺投資後的稅金竟比蔡男投資金額還高，且蔡男對投資細節語焉不詳，諮詢165反詐騙專線，發覺蔡男應碰上詐騙，趕緊報警。

台中警分局豐原派出所警員廖婉凌及許祖昊獲報趕赴現場，警方向蔡男解釋，正規投資管道不會以私人Line帳號作為客服管道，會以電話並全程錄音向顧客說明，尤其line訊息內容指稱「確保投資者信息無誤，客服人員禁止接聽電話」有違常理；此外，客服人員只強調投資高報酬，但標的及項目內容為何，均簡單帶過，讓人嚴重懷疑其真實性。蔡男在警方及黃姓行員耐心勸說下，最終才相信自己受騙，沒有再被騙22萬元。

蔡男在警方及黃姓行員耐心勸說下，最終才相信自己受騙，沒有再被騙22萬元。圖／豐原派出所提供
蔡男在警方及黃姓行員耐心勸說下，最終才相信自己受騙，沒有再被騙22萬元。圖／豐原派出所提供

詐騙集團 香港

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