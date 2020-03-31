女網友邀投資21萬稱可拿回200萬元 男差點再被騙22萬元

台中蔡姓男子去年透過臉書認識陳姓女網友，陳女並介紹其高報酬投資管道，蔡男投資7000美金(約台幣21萬)，客服人員日前告知獲利6萬9400美金(約台幣200萬元)，要求蔡男到銀行匯款個人所得稅7488元美金(約台幣22萬元)，才可領回獲利，幸銀行行員發現有異報警，蔡男才知碰上詐騙集團未再受騙。

警方表示，47歲蔡男去年10月於臉書認識陳姓女網友，兩人相談甚歡，今年1月初，陳女介紹蔡男高報酬的投資管道，並請蔡男將自稱為香港亨達證券公司客服人員加入line好友，蔡男投資7000美金，約台幣21萬元。

客服人員於3月11日傳訊息通知共賺取6萬9400美金(約台幣200萬元)，但以香港稅務規定收益大於港幣5000元，需繳交個人所得稅率12%為由，要求蔡男再轉帳7488美金(約台幣22萬元)，才能將收益領回。

蔡男3月27日中午12時許依指示前往銀行匯款，黃姓行員發覺投資後的稅金竟比蔡男投資金額還高，且蔡男對投資細節語焉不詳，諮詢165反詐騙專線，發覺蔡男應碰上詐騙，趕緊報警。