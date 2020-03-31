屏東市上午驚火警！疑似烹飪忘關火釀災
屏東市民興路上一棟社區住宅，今天驚傳火警。上午10時許，該棟大樓六樓突然竄出陣陣濃煙，與此同時大樓警報器跟著作響，附近民眾見狀，緊急報案處理，警消獲報到場，立刻滅火並展開搶救，所幸僅有一名住戶左手燙傷，並未造成其他人員傷亡，詳細起火原因仍待火調處調查。
據了解，火災發生時，該社區六樓住戶並不在家中，疑似是外出時，忘記關閉烹飪用火而釀成火災，屋內隨即延燒，濃煙從窗外竄出，大樓警報器也隨之作響，民眾見狀嚇得趕緊報案。
警消獲報到場，立刻布水線滅火，並展開搶救，屋主也隨即趕回社區查看，當時屋主試圖進入屋內查看，不慎造成左手燒燙傷，隨後醫療人員協助處理傷口。
這起火災，在警消10分鐘內撲滅，目前正在進行殘火處理，所幸並未造成其他傷亡，詳細起火原因仍待火調處調查。
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