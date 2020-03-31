再傳檢疫男趴趴走違規 宜蘭跑到桃園要借錢遭強制隔離

宜蘭縣吳姓男子日前從港澳地區回台，依規定仍在居家檢疫14天的期間內，未料他自稱「缺錢」竟和朋友開車一路跑來桃園找人調頭寸，結果車輛違停被桃園保安警察大隊攔到，一查發現他違規趴趴走，宜蘭縣衛生局獲報以吳再犯率高，命他強制隔離，警方通知防疫計程車將他載往檢疫處所。

桃園保大指出，昨天下午4點多同仁巡邏經復興路，發現1輛自小客車違停路邊，上前攔查並使用M-Police查證身分，發現坐在右前座的吳姓男子是宜蘭衛生局列管的居家檢疫對象，隨即通報宜蘭衛生局，並將他留置調查。

吳男則自稱，因為居家檢疫期間缺錢花用，才會請朋友開車載他到桃園並打算找人借錢，未料還沒找到人就被攔查，並供稱除了同車友人外，沒有再接觸到其他人，但警方對他說法持保留態度。

另宜蘭衛生局評估，吳男再次違規機率高，認為有強制隔離必要，經桃園保大通報防疫計程車到場，隨即將吳載往指定的戒護處所強制隔離，相關裁罰後續則由宜蘭衛生局認定，這也是疫情期間桃園保大巡邏線上攔查到違規趴趴走的首例。