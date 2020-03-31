提醒清明連假交通 永康警「懷舊日曆」懶人包有創意

清明節連續假期將至，預估轄區將湧入大量車潮，台南市永康警分局將針對永康區內交通要道、車站，規劃交通疏導計畫，並製作「懷舊日曆」放上臉書粉絲專頁，以懶人包說明，展現巧思，實用又吸睛。

永康警方表示，轄區是進台南市區要道，除平日上下班尖峰時段，每逢重要節日交通量更是激增，今年清明連續假期交通疏導工作預計從4月1日下午4點起至4月5日晚上8點，將在永康、大灣交流道與轄區重要幹道進行交通疏導，希望用路人行經各路段可多加配合。

警方也呼籲用路人，嚴禁於道路紅線違停、並排停車，行經路口務必禮讓行人，一旦遇到惡行違規者，執法絕對不會手軟。

警方進一步指出，4月2日至4日凌晨0點至清晨5時、4月5日凌晨0點至早上10點，國道一號暫停收費，2日至5日上午7點至下午1點，永康到台南系統北上出口路段、上午7點至晚上7點，大灣至永康北上出口路段國道一號開放路肩通行，用路人可多利用國道暫停收費時段提早分流。