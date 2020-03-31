影／通緝犯黃湯下肚...與小黃司機衝突 她急扔菜刀勸架

高雄市深夜再發生街頭糾紛！25歲歐姓通緝犯今天凌晨在左營某小吃部飲酒，酒足飯飽後準備離席時，不爽去路被臨停的計程車阻擋，與張姓小黃司機引爆口角，卻衍生肢體衝突，互拿安全帽、電擊棒威嚇，衝突聲響還驚動小吃部老闆娘，嚇得拋下刀具前來勸架。警方獲報趕抵，當場歐、張逮捕，依傷害、毀損等罪移送法辦。

歐男因不滿臨停的計程車擋住去路，與當時正在車內記帳的37歲張姓司機起口角糾紛。張姓司機原本下車理論，但猛然想到車鑰匙還插在車內鑰匙孔，擔心生財工具被人開走，轉身伸手拔鑰匙，沒想到，歐竟然趁勢咬了張的手臂一口，還拿起安全帽毆打張，張為了自保，拿出隨身電擊棒打算反擊。

雙方衝突聲音糾動小吃部老闆娘，不顧切菜切到一半，急忙拎著刀子出來查看，見兩人快打起來，趕快扔下菜刀，出手將兩人拉開、勸架。

左營分局獲報，隨即派遣保大迅雷中隊等快打警組及轄區警網趕往現場，計程車擋風玻璃慘被砸碎，歐、張兩人都帶傷；張的手臂有咬痕，歐則被玻璃碎片劃傷。警方還查出，歐男因妨害自由、公共危險、妨害性自主等案件被法院通緝，當場將他逮捕，並將歐、張依傷害、毀損罪移送法辦。