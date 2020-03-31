快訊

「機場接待」染疫 蘇貞昌：從不知道有這種人在服務

超越伊波拉的威脅危機？烏干達防疫鎖國中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒吧女員工與男友小吵變大吵 副店長勸架被遷怒砍重傷

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案。酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新興分局獲報後火速到場。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案。酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新興分局獲報後火速到場。記者邱奕能／翻攝

高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案，酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新興分局獲報後火速到場，將受傷的盧男綁止血帶送醫，目前涉案砍人的蔡姓男子等4人，警方全力追緝中。

據了解，酒吧女員工李姓女子（21歲）因與男友陳姓男子（28歲）因情感問題發生爭吵，今天凌晨4點40分左右時，陳男跑到李女工作的酒吧外與她理論。但因酒吧副店長盧男外出勸架，說出「李女不要再跟他講，快回來上班」，讓陳心生不爽。

陳男隨即找來友人蔡男等4名男子前來助陣，拿著球棒、利刃將盧男從酒吧外砍到酒吧內，盧的右臉還有左手肘都為到刀遭重創，地上滿是血跡。蔡男等人在犯案後搭車逃逸。

轄區警方新興分局快打警力趕到現場蒐證，但沒想到一輛黑色轎車經過，車上的人還用手機錄影，讓警方以為車上是糾紛時來支援其中一方的人，隨即上前盤問。10多名員警衝上前將車上4人拖下車，並在轎車的後車廂找到一支球棒，4人被警方帶回派出所釐清身分，發現竟是路過看熱鬧民眾。

由於盧男重傷，目前警方已鎖定涉案的蔡男等人，全力追查中。警詢後將朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案。酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新興分局獲報後火速到場。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案。酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新興分局獲報後火速到場。記者邱奕能／翻攝

殺人

延伸閱讀

防疫情擴大 小池籲東京市民夜間少出門

美國獨棟式房屋多卻無防疫優勢？網曝3關鍵原因

未量體溫、餐桌太近…食環署巡3200食肆 勸喻280次

在泰國被誤以為人妖 女星超傻眼

相關新聞

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

桃園市八德區昨日晚間9點多，於桃鶯路上一間電信行門口，有一名男子拿著安全帽往2名女子的頭部狠砸，傷人過程全被民眾記錄下來...

上網賭贏248萬 全被沒收還判罰

基隆市李姓男子在網站與站主及賭客玩撲克牌、百家樂等賭博，1個多月贏走248萬元；檢警後來偵辦詐欺案件，查出他涉賭贏錢，基隆地院認定李男賭博屬實，除判罰5000元，贏走的248萬元為犯罪所得也要沒收。全案可上訴。

酒吧女員工與男友小吵變大吵 副店長勸架被遷怒砍重傷

高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案，酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新...

婦騎車撞牛不治 疑似飼主獲不起訴

台東縣成功鎮32歲唐姓婦人去年下班騎機車返家途中撞牛身亡，警方查扣疑似「肇事」的兩隻牛，也將被控是飼主的吳姓男子依傷害致死罪送辦，檢方調查後認為罪證不足，做不起訴處分。

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

台南市安平區漁光島海灘，有對男女在28日下午於帳篷內翻雲覆雨，遭民眾側錄下影片，並PO上網路後瞬間傳開，30日又有網友在臉書公布一張女主角正面照，畫面中她疑似全身赤裸與男方互動，讓事件再度引發關注...

楠梓傳汽車撞標誌桿再撞2機車 路人遭斷桿擊中左肩

高雄楠梓區驚傳轎車暴衝人行道！朱姓男子今天下午開車行經後昌路，疑似為了閃避別車輛暴衝撞標誌桿，再衝上人行道撞2輛停在格內...

家庭主婦4貼機車對撞2死3傷 亡妻丈夫痛斥「還我一個家」

宜蘭壯圍鄉今天發生一起機車對撞車禍，造成黃姓女騎士送醫不治，其3名幼年子女受傷，而對撞機車的吳姓騎士也身亡。黃女的老公哀...

花蓮海拔2700公尺森林火災已燒12小時 空勤吊掛水袋未澆熄

花蓮卓溪山上驚傳森林火災，林務局花蓮林區管理處表示，今天上午7時許有登山客通報消防局，在第32林班地、海拔約2700多公...

臨盆孕婦受困車陣 警急開道護送5分鐘抵醫院順利生產

桃園市平鎮區張姓男子昨天傍晚載著即將生產的太太準備到醫院，不料市區車多壅塞，車速緩慢但是太太羊水已破，張更是心急如焚，所...

影／甲仙林務局牛樟木堆置場大火 延燒兩棟民宅

林務局屏東林管處旗山工作站甲仙分站今天下午發生大火，存放牛樟樹材的廠區因不明原因起火，易燃木料一發不可收拾，至少兩棟民宅...

連千毅小弟賴賢賢出庭 搭賓士離開法院卻撞國產車

去年9月間高雄「直播主之亂」共27人遭起訴，今天上午連千毅等4名被告到高雄地院出庭，卻出現小插曲，其中連千毅的小弟「賴賢...

宅男想援助交際女子 「見面要先買5萬元點數」

「你想和我見面，要先買5萬元遊戲點數。」洪姓男子透過網路交友，認識綽號思思女子，雙方互留LINE後，洪想和她進一步發展關...

熱門新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。