酒吧女員工與男友小吵變大吵 副店長勸架被遷怒砍重傷

高雄新興區中正三路上某酒吧今凌晨5點多時傳出砍人案，酒吧的副店長盧姓男子右臉、左手肘遭4名惡煞砍傷，血流不止。轄區警方新興分局獲報後火速到場，將受傷的盧男綁止血帶送醫，目前涉案砍人的蔡姓男子等4人，警方全力追緝中。

據了解，酒吧女員工李姓女子（21歲）因與男友陳姓男子（28歲）因情感問題發生爭吵，今天凌晨4點40分左右時，陳男跑到李女工作的酒吧外與她理論。但因酒吧副店長盧男外出勸架，說出「李女不要再跟他講，快回來上班」，讓陳心生不爽。

陳男隨即找來友人蔡男等4名男子前來助陣，拿著球棒、利刃將盧男從酒吧外砍到酒吧內，盧的右臉還有左手肘都為到刀遭重創，地上滿是血跡。蔡男等人在犯案後搭車逃逸。

轄區警方新興分局快打警力趕到現場蒐證，但沒想到一輛黑色轎車經過，車上的人還用手機錄影，讓警方以為車上是糾紛時來支援其中一方的人，隨即上前盤問。10多名員警衝上前將車上4人拖下車，並在轎車的後車廂找到一支球棒，4人被警方帶回派出所釐清身分，發現竟是路過看熱鬧民眾。