澎湖晨運老婦疑過馬路被撞OHCA 警追緝肇逃駕駛

澎湖馬公市同和路的二呆藝館前路段，今早傳出一起肇逃車禍，一名80餘歲晨運老婦人，疑因過馬路時不慎遭疾駛車輛撞擊倒臥血泊，呈現OHCA，緊急送醫搶救，肇事原因由警方調查中。

今天早上有路過民眾在馬公同和路二呆藝館前路段，發現有一名老婦人倒臥路上，現場留有鞋子和柺杖，趕緊向警方通報。

警方清晨近6時許接獲民眾報案後，立即轉報消防局前往救護，馬公分局與交通隊立即趕赴處理，並發現被撞老婦倒臥血泊中，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），消防人員急救後送往三總分院急救。

警方初步調查，這起車禍發生時段應在清晨微亮時分，婦人疑因晨運過馬路時被疾駛車子撞擊，現場留有一支枴杖，並沒有任何煞車痕跡，警局交通隊正從路口監視器過濾可疑的肇事車輛。