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辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部
桃園市八德區昨日晚間9點多，於桃鶯路上一間電信行門口，有一名男子拿著安全帽往2名女子的頭部狠砸，傷人過程全被民眾記錄下來，影片中可聽見民眾的害怕驚呼和男子叫囂聲音。警方表示，2名女子昨晚已赴醫院驗傷並提告，全案依刑法傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
影片中可見劉姓男子拿著安全帽先往一名女子的頭部攻擊，另名女子出手護住受傷女子，結果自己頭部也被男子以安全帽攻擊，力道大到她整個人跌坐在路上，但男子還是不罷手，怒吼「你要叫警察哦？」持續攻擊2名女子。影片不斷在臉書社團、社群帳號上被轉傳，網友紛紛回應「看不起打女人的男生」、「大馬路旁就這麼誇張」、「好可怕」。
八德警方獲報抵達現場時，劉男已自行離去，經初步了解，劉男在電信行辦理業務時與女店員起爭執，當女店員要報警時，劉男一氣之下將女店員拉到店門外並持安全帽攻擊。2名受傷女子昨晚已就醫，並檢具驗傷單對劉男提告，劉男也在今日凌晨一點到大安派出所做完筆錄，全案依刑法傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
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