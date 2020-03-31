沙鹿警友站長送帽燈 警察夜間執勤更方便

台中市清水警分局獲得沙鹿警友站長趙平正送帽燈，員警夜間執勤，不需再一手查電腦，一手拿手電筒，執勤更安全方便。

員警夜間執行取締交通違規或巡簽巡邏箱，外勤員警常嘆真的是十隻手都不夠用，除了要提高警覺注意周遭環境的狀況外，一手拿筆，一手拿罰單本或巡簽表，根本沒有多餘的手可以拿手電筒照明，只能在昏暗的夜色中努力找尋微弱的燈光或以嘴巴咬手電筒的方式克難地開單、簽表，在此環境下執勤，提高外勤員警執勤的風險。

台中市警察之友總會清水辦事處沙鹿警友站長趙平正體恤員警在燈光昏暗下執勤易生安全顧慮，為強化員警在夜晚執勤的可視性，28日下午到清水警分局沙鹿所贈送每位員警1個帽燈，可配掛於勤務帽上，此款帽燈可彈性調整照射角度，不致於影響用路人的視線，員警拿到後紛紛說讚。

趙平正說，他曾晚上開車時看到員警在燈光昏暗處巡簽巡邏表，手上的手電筒沒地方放置，只好頭肩並用克難的夾住手電筒，雙手再迅速書寫簽表，令他印象深刻，所以決定添購帽燈給沙鹿分駐所的每位員警讓大家可以配戴於勤務帽上，於夜間可方便巡簽巡邏表或開立舉發單。