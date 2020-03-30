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「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆
台南市安平區漁光島海灘，有對男女在28日下午於帳篷內翻雲覆雨，遭民眾側錄下影片，並PO上網路後瞬間傳開，30日又有網友在臉書公布一張女主角正面照，畫面中她疑似全身赤裸與男方互動，讓事件再度引發關注。
網路近日瘋傳一段影片，台南1對男女在沙灘上架好小型露營帳篷，不顧沙灘上還有絡繹不絕遊客，兩人在帳篷上演「愛情動作片」，然而疑似帳棚後面遮布掉落，遭民眾從後方錄下畫面，並上傳到臉書。
高雄港務警察總隊安平港中隊表示，這對男女未意圖供人觀覽，未觸犯公然猥褻罪嫌，另外在妨害善良風俗的社維法，情侶如果有不聽勸阻的情況，才可能觸犯法條。
但有網友30日又在臉書社團「爆廢公社」，上傳另外一個角度的帳篷照，從照片來看，女主角全身赤裸站在帳篷外與男方互動，附近還有其他遊客走動，網友認為，此舉可能已經符合公然猥褻要件。
根據自由時報報導，安平港警方設法查明找出影中男女的身分，並釐清案情，也提醒民眾別再轉傳、流傳影片以免觸法。法界人士也提醒，側錄或轉載民眾可能涉及妨害風化等罪嫌。
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