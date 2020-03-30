家庭主婦4貼機車對撞2死3傷 亡妻丈夫痛斥「還我一個家」

宜蘭壯圍鄉今天發生一起機車對撞車禍，造成黃姓女騎士送醫不治，其3名幼年子女受傷，而對撞機車的吳姓騎士也身亡。黃女的老公哀慟逾恆，下午在臉書斥責吳男，悲喊「還我一個家」。

26歲黃女與丈夫、婆婆及3名子女同住，是專職家庭主婦，今天上午載著7歲及8歲的女兒上學，因不放心3歲男童一個人在家，於是4貼共乘一輛機車，卻在行經永美路一段的路口時，與趕著上班的27歲吳姓男騎士對撞。

撞擊力道之猛造成一輛機車噴飛掉到田裡，另一輛車頭斷裂，吳男當場失去心跳呼吸，黃女急救4小時後仍不治。