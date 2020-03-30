花蓮海拔2700公尺森林火災已燒12小時 空勤吊掛水袋未澆熄

花蓮卓溪山上驚傳森林火災，林務局花蓮林區管理處表示，今天上午7時許有登山客通報消防局，在第32林班地、海拔約2700多公尺處發生火災，燃燒面積約3公頃，燒了約12小時，已請空勤總隊協助滅火。但今天雲層太厚，任務暫停，已有13人在瑞穗林道紮營，明天前往火場，明天也會吊掛人上山協助滅火。

這起火警發生在國有林玉里事業區第32林班，花蓮林管處副處長王怡靖表示，由於森林火災地點位於海拔2700多公尺處，請空勤總隊協助從空中灑水滅火，今天已派出5架次，但下午2點因雲層太厚，能見度低停止空中任務。

今天晚上會有13名由林管處人員、警消的救火隊在山上瑞穗林道19公里處紮營，明天繼續往火場前進，預估徒步要9到10小時，因此協商空勤於明天上午6時許，以吊掛方式上山滅火。