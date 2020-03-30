桃園19歲兒遇劫被刺不治 父：倒地位置距家50公尺

桃園市平鎮區19歲劉姓男子27日上大夜班途中，遇35歲蘇男持刀搶劫反抗竟被蘇刺死。檢察官今天下午相驗，劉的父親再痛斥蘇沒人性，並表示案發當晚兒子重傷想跑回家求救，雖然距離家只剩50公尺但失血過多再也撐不住，倒在地上直到姊姊發現他，一個乖巧的兒子就這樣沒了，再也看不到人。

劉父也對蘇的父母親到現在也沒出面代兒子道歉，感到不滿，要求司法機關還兒子和全家人公道。

檢察官下午在中壢殯儀館解剖相驗，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君與律師陪劉父和姊姊到場，王薇君表示會全力幫忙劉家後續官司。劉父說，當天晚上他和女兒一開始都以為劉發生車禍，但也覺得奇怪，因為他是走路從巷子到上班的網咖店，這段路兒子很熟車很少，怎麼會發生車禍，一直到醫師說是刀傷，才知道兒子被人刺死，家人根本不能接受。

19歲的劉姓男子在住家附近網咖店上大夜班，27日深夜走路準備接大夜班，途中遇見蘇男持刀搶錢不成，蘇竟朝他胸口猛刺，劉掙脫後往回跑，半路不支倒地，送醫後不治。警方查出蘇是網咖店常客，不排除他計畫好搶劉的錢，但是蘇否認預謀，辯稱隨機搶錢。