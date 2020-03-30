亡母為酬神打造8面金牌遭竊 屋主急紅眼高市警速逮人

高雄市鳳山區某洗衣店內供奉的媽祖所配戴的價值40多萬元的8面金牌遭竊，由於金牌相當具紀念意義，讓屋主氣得報警。經警方抽絲剝繭，循線找到涉案的李姓男子，發現他在下手行竊時甚至與屋主擦肩而過，相當巧合。

屋主說，這8面金牌每個都有1兩重，價值約40多萬元，是過世約20年的老母親，每年為感謝媽祖庇祐家庭平安順利而打造，紀念意義十足，甚至想做為傳家寶傳承下去。

據了解，這起竊盜案件發生在本月12日晚上時，李男（65歲）在鳳山區某洗衣店外閒逛，見到店內所供俸的媽祖上掛著金牌，便心生歹意進入行竊，共得手8面、每面約重1兩的金牌。

當時屋主在家門口附近散步，看見李男從家中慌忙離開，進入家中查看後才發現供奉在客廳神桌上香燭燈倒下，神明脖子上所掛的金牌也不翼而飛，當他回想到在家門口撞見的形跡可疑的李男時，李早已不見蹤影。

警方獲報後，擴大調閱監視器，循線鎖定李男，通知他到案釐清案情。李男否認偷竊，供稱只是監視器拍到的人很像他，金牌也已遭變賣。但由於罪證確鑿，警詢後將他依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。