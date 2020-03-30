臨盆孕婦受困車陣 警急開道護送5分鐘抵醫院順利生產

桃園市平鎮區張姓男子昨天傍晚載著即將生產的太太準備到醫院，不料市區車多壅塞，車速緩慢但是太太羊水已破，張更是心急如焚，所幸遇見巡邏員警經過協助開道引導，原本還要再15分鐘車程，5分鐘就平安護送醫院，寶寶也平安順利出生。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區龍南路的張姓男子，因為身懷六甲的妻子即將臨盆，於是載著妻子前往醫院待產，沒想到假日市區車多，他的車困在車陣之中緩慢前進，突然妻子羊水流出，陣痛難耐，張男一下子慌張不知所措。

恰巧龍岡派出所警員馬雲九、張嶧祖巡邏經過，張男立即下車攔住員警請求協助，員警得知原委後，開啟警報器和警示燈護送開道，5分鐘即抵達民族路的婦產科，並連繫院方協助接送生產。

新手爸媽對於警方的協助開道十分感動，頻頻向警方道謝。警方呼籲，民眾如果遇到類似的緊急救護情況，應優先撥打119，因救護車上有專業的救護設備，消防員也能提供妥善的照護與保護，以免耽誤寶貴的黃金救援時機。