影／甲仙林務局牛樟木堆置場大火 延燒兩棟民宅

林務局屏東林管處旗山工作站甲仙分站今天下午發生大火，存放牛樟樹材的廠區因不明原因起火，易燃木料一發不可收拾，至少兩棟民宅受火勢波及，所幸站內員工與民宅居民及時逃生，大火延燒2個多小時尚未熄滅。

甲仙分站儲存區堆置盜採牛樟樹木料，今天下午2點半左右，儲木區突然起火燃燒，火勢很快延燒，甲仙消防分隊人員獲報在第一時間抵達，但不久後大火已經延燒至鄰近工作站的兩棟4層樓住宅，其中一棟是林務局租賃的員工宿舍。

甲仙區西安里長范姮枝說，火勢十分猛烈，眾人看儲木廠大火立即疏散鄰近住戶居民，果然不久之後大火延燒至傅姓與聶姓兩棟民宅，目前火勢尚未控制住。