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影／甲仙林務局牛樟木堆置場大火 延燒兩棟民宅

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
林務局甲仙分站儲放牛樟木的廠區發生大火。記者徐白櫻／翻攝
林務局甲仙分站儲放牛樟木的廠區發生大火。記者徐白櫻／翻攝

林務局屏東林管處旗山工作站甲仙分站今天下午發生大火，存放牛樟樹材的廠區因不明原因起火，易燃木料一發不可收拾，至少兩棟民宅受火勢波及，所幸站內員工與民宅居民及時逃生，大火延燒2個多小時尚未熄滅。

甲仙分站儲存區堆置盜採牛樟樹木料，今天下午2點半左右，儲木區突然起火燃燒，火勢很快延燒，甲仙消防分隊人員獲報在第一時間抵達，但不久後大火已經延燒至鄰近工作站的兩棟4層樓住宅，其中一棟是林務局租賃的員工宿舍。

甲仙區西安里長范姮枝說，火勢十分猛烈，眾人看儲木廠大火立即疏散鄰近住戶居民，果然不久之後大火延燒至傅姓與聶姓兩棟民宅，目前火勢尚未控制住。

日前桃源山區剛發生森林大火，起火原因不明，相隔不久，今天甲仙分站又發生存放山老鼠盜採林木的儲木區大火，情況十分巧合。旗山工作站主任柯登耀表示，大火來得突然，起火原因待調查，所幸員工與住戶都及時逃出火場，起火的牛樟樹價值不斐，損失尚無法得知。

林務局屏東林管處旗山工作站甲仙分站今天下午發生大火，所幸沒有人受傷。記者徐白櫻／翻攝
林務局屏東林管處旗山工作站甲仙分站今天下午發生大火，所幸沒有人受傷。記者徐白櫻／翻攝
甲仙分站林木起火延燒至後方兩棟民宅。記者徐白櫻／翻攝
甲仙分站林木起火延燒至後方兩棟民宅。記者徐白櫻／翻攝

大火 屏東

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