里港警擴大臨檢維護治安 更防止檢疫或隔離者趴趴走

因應防疫，屏東縣里港警分局於日前展開擴大臨檢，主要針對轄內易滋生治安問題的場所進行臨檢，也在主要道路設置攔檢點進行稽查，警方透過擴大臨檢來維持治安，更藉此確保居家檢疫或隔離的民眾是否有違規外出的情況。

里港警分局，26日晚上6時許，由分局長楊龍祥帶隊指揮16名員警，針對轄區小吃部、釣蝦場或電子遊藝場等民眾易聚集與滋生治安問題的場所實施臨檢。臨檢的過程中，不忘提醒店家加強消毒及防疫措施，也對在場民眾宣導政府最新防疫政策，並清查是否有居家檢疫或隔離民眾違規外出。

除了臨檢之外，還針對屏北地區重要道路，如：九如鄉台3線、國道3號交流道出口及里港鄉里港大橋等道路，進行封路臨檢，不僅取締不法，更維持深夜交通安全與治安。