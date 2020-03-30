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連千毅小弟賴賢賢出庭 搭賓士離開法院卻撞國產車
去年9月間高雄「直播主之亂」共27人遭起訴，今天上午連千毅等4名被告到高雄地院出庭，卻出現小插曲，其中連千毅的小弟「賴賢賢（本名賴穎賢）」搭乘賓士轎車要離去時，竟於雄院門口的市中一路疑似迴轉不慎，涉當場擦撞另輛國產轎車的車尾，導致車牌當場掉落，對方車尾的保桿也脫落。
案發時開庭正好結束不久，不少還在雄院門口尚未離去的媒體聽聞碰撞巨響，趕緊到馬路邊查看才發現是賴穎賢的座車，不過賴隨即往旁邊走，避免讓媒體採訪。
據了解，賴穎賢今天與另2名被告一起出庭，但他的部分結束後，還留在法庭外等候，待最後一名、單獨開庭的連千毅結束，賴探頭朝法庭內觀望，約中午12點多才搭乘一輛白色賓士要離去；不料疑剛從雄院對面要迴轉，就擦撞另輛銀色國產轎車車尾，當場賓士的前面車牌掉落，銀車的尾部保險桿幾乎已要脫落。
擦撞後賴穎賢從賓士車右前座下車，疑為閃躲媒體詢問而走往一旁路口，不過該車立即移動事故現場，再一次大迴轉繞一圈，停到比事發地點還更後方的位置，賓士的男駕駛下車後被記者詢問，僅簡單說「有駕照」；幸好無人受傷，警方獲報到場依交通事件處理程序來辦理。
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