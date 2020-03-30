宅男想援助交際女子 「見面要先買5萬元點數」
「你想和我見面，要先買5萬元遊戲點數。」洪姓男子透過網路交友，認識綽號思思女子，雙方互留LINE後，洪想和她進一步發展關係，對方要他先到超商購買遊戲點數才能見面，洪依照指示到北區開元路超商買點數，因金額太大，店員警覺有異通報立人派出所員警及時勸阻。
台南市警五分局開元派出所昨天下午約4點，接獲北區開元路超商店員來電報案，稱有民眾購買大量遊戲點數疑似遭詐騙，請員警前往協助處理，所長莊文輝、警員鄒智昀、廖彥霖到場了解。
洪原本表示，他是為了玩遊戲而購買點數，後在警方多方勸說下，才說接獲line用戶名稱為思思女子，對方自稱缺錢花用可援交，要求洪購買遊戲點數5萬元。經警方勸阻，洪打消購買念頭，感謝員警及時勸阻他買點數，保住辛苦血汗錢。
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