搶銀行開失竊計程車逃逸 大台北線上警網圍捕中

台北市北安路板信銀行稍早驚傳搶劫！1名歹徒今早10時37分，持槍搶銀行，還開槍擊中保全右大腿，劫走約80萬元，銀行行員趁歹徒逃逸後，按下警鈴報案，警方獲報已封鎖現場，保全人員意識清醒送醫急救。據悉，警方獲報後立即追捕歹徒。

根據目擊者描述，搶匪戴口罩、穿黑色上衣、斜背綠色包包，駕駛北市北投區失竊計程車。歹徒從銀行旁邊的巷弄中走進銀行並高喊搶劫。

歹徒當時手提M16長槍，連開4槍，行搶70到80萬元，其中一槍擊中保全員，歹徒得手後從原來的巷弄中駕駛計程車往內湖方向逃逸，目前警方正調閱監視器面，並全力追緝歹徒逃逸方向與身分。