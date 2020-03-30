聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶銀行開失竊計程車逃逸 大台北線上警網圍捕中
台北市北安路板信銀行稍早驚傳搶劫！1名歹徒今早10時37分，持槍搶銀行，還開槍擊中保全右大腿，劫走約80萬元，銀行行員趁歹徒逃逸後，按下警鈴報案，警方獲報已封鎖現場，保全人員意識清醒送醫急救。據悉，警方獲報後立即追捕歹徒。
根據目擊者描述，搶匪戴口罩、穿黑色上衣、斜背綠色包包，駕駛北市北投區失竊計程車。歹徒從銀行旁邊的巷弄中走進銀行並高喊搶劫。
歹徒當時手提M16長槍，連開4槍，行搶70到80萬元，其中一槍擊中保全員，歹徒得手後從原來的巷弄中駕駛計程車往內湖方向逃逸，目前警方正調閱監視器面，並全力追緝歹徒逃逸方向與身分。
受傷的陳姓保全員44歲，右大腿中槍，當時約有4、5名銀行人員都在銀行內，沒有其他民眾或顧客，歹徒進入銀行後，連開4槍恫嚇並擊傷保全。目前刑事局、台北市刑大及中山警分局在銀行內採證，並通報台北市、新北市、桃園市線上警網追緝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言