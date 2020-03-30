影／林口出現外籍露屁猥褻男 竟是兒童英語外師

新北市林口區前天晚上出現1名外籍男子，趁夜歸婦女走近，突然放下褲頭露出屁股蛋嚇人，受驚女子隨後報警，甚為擔心此男是外籍教師，結果竟然不幸被料中，來自澳洲的35歲男子，果真在連鎖補習班擔任英語教師，自稱酒醉不知為何褲頭滑落？

據了解，2名輕熟女子28日晚上10時40分左右，漫步在林口區麗園路上，遠遠瞥見路旁有人影晃動，稍後走近，對方突然轉身背對著她們脫下褲子，露出屁股和毛毛腿。

女子發現對方是金褐色髮外籍人士，剛好她自己也曾留學英國，便用英語大聲喝斥，「不要動，我要報警！」

後來男子拿出鑰匙開鎖，走進麗園路旁房子，剛好社區有人走出，協助確認這名外國人是同棟住戶，於是請他告知房東也提醒其他住戶小心。被害女子稍後完成報案手續，且在地方性臉書社團貼文指稱，「因為這裡是學區，我更擔心他是外師，請大家小心。」

當時員警趕抵現場，脫褲男鎖在家裡不願開門，隔天才主動向警方報到，經查他現年35歲來自澳洲，今年3月獲勞動部核發工作許可，目前在1家全國性連鎖的知名兒童英語補習班擔任教師。