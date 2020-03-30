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影／林口出現外籍露屁猥褻男 竟是兒童英語外師
新北市林口區前天晚上出現1名外籍男子，趁夜歸婦女走近，突然放下褲頭露出屁股蛋嚇人，受驚女子隨後報警，甚為擔心此男是外籍教師，結果竟然不幸被料中，來自澳洲的35歲男子，果真在連鎖補習班擔任英語教師，自稱酒醉不知為何褲頭滑落？
據了解，2名輕熟女子28日晚上10時40分左右，漫步在林口區麗園路上，遠遠瞥見路旁有人影晃動，稍後走近，對方突然轉身背對著她們脫下褲子，露出屁股和毛毛腿。
女子發現對方是金褐色髮外籍人士，剛好她自己也曾留學英國，便用英語大聲喝斥，「不要動，我要報警！」
後來男子拿出鑰匙開鎖，走進麗園路旁房子，剛好社區有人走出，協助確認這名外國人是同棟住戶，於是請他告知房東也提醒其他住戶小心。被害女子稍後完成報案手續，且在地方性臉書社團貼文指稱，「因為這裡是學區，我更擔心他是外師，請大家小心。」
當時員警趕抵現場，脫褲男鎖在家裡不願開門，隔天才主動向警方報到，經查他現年35歲來自澳洲，今年3月獲勞動部核發工作許可，目前在1家全國性連鎖的知名兒童英語補習班擔任教師。
他供稱當時喝醉了，正一邊拉褲頭、一邊找東西，一不小心褲頭就在有女生從旁走過的時候滑落，不是故意的。警方依規定受理報案，偵詢後將澳洲男子依公然猥褻罪嫌及違反性騷擾防治法函送地檢署偵辦。
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