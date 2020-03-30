豐泰企業捐近千萬 雲林縣消防局受贈3輛小型消防水箱車
雲林豐泰企業今天捐贈3輛價值近千萬元的小型消防水箱車給雲林縣消防局，由縣長張麗善、消防局長林文山代表受贈，並回贈感謝狀向豐泰致謝，感謝他們的善心義舉。
張麗善說，小型水箱消防車機動性高，若遇到火災現場有車輛違停、私設雨遮棚，而導致消防車輛沒辦法駛入巷道，小型水箱車就可發揮作用挺進最前線，部署水線直接滅火救災。
林文山表示，小型水箱消防車水箱容量為2公噸 ，不僅能穿梭小巷弄內救災，當火災現場發生在山區，也更能快速抵達，有效壓制火勢爭取拯救受困災民的時間，相當感謝豐泰公司的挹注。
豐泰公司此次捐贈3輛小型水箱消防車，共價值990萬元，目前已配發給斗南、台西及西螺消防分隊使用，消防局也舉行教育訓練，讓消防員熟悉車體構造、底盤原件、幫浦出水與機械採水等各項操作。
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