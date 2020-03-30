豐泰企業捐近千萬 雲林縣消防局受贈3輛小型消防水箱車

八十八歲陸軍二級退役上將王文燮，昨天上午六時許開車行經新北環河快速道路往中和時，在匝道口不明原因撞上分隔島，當場失去呼吸心跳，送醫搶救兩小時後不治；警方初步研判，王因欲變換車道，不慎自撞分隔島，但路口監視器故障，詳情仍在調查。

2020-03-30 00:54