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藉紫南宮名義騙有大師畫神符 莊主委氣到報警處理
網路上最近出現假冒「紫南宮」名義，推開運旺財9招，甚至誇稱現場有大師教畫五福符，能讓人發大財等誑人內容，讓紫南宮主委莊秋安氣到上午向警方報案，表示「這是根本沒效的！」已向竹山分局警備隊要求盡速偵辦，將進一步追查涉及宮廟詐騙的集團。
這個網頁上出現紫南宮廟宇背景前，一個發財金的紅包，貌似紫南宮官網的網頁，先是誇稱「鼠年犯太歲的5生肖，有大師教你開運錦」，接著稱有大師可教畫五路財神開運符，甚至做成大師手寫符做成貼符，以金質打造天賜神等等云云，以3入、6入、9入不同價格進行販售手機貼、水杯、汽車、辦公室。
紫南宮主委莊秋安說，土地公是勸人行善的，做好事、得好報，不但每年全部免引費發送生肖錢母，祈求發財金更是心誠則靈，信眾必須虔誠的向土地公、土地婆焚香後再取筊，接著向土地公、土地婆行禮，告知姓名、住處與願望，最後再擲筊，才能獲得土地公、土地婆的保庇。
莊秋安表示，過去也常有人藉紫南宮歛財，但近年來已較少出現詐騙情事，沒想到最近疫情緊張期間，竟然有人藉犯太歲、保平安來從牟利，再次向民眾強調「這都是騙人的，根本沒效！」
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