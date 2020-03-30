海龜命喪沙灘 台南海巡協助就地掩埋

「有海龜在沙灘，一動也不動。」海巡署南部分署第11岸巡隊鹿耳門港安檢所人員，昨天獲知在台南市鹿耳門沙灘發現海龜，海巡人員到場後發現海龜已明顯死亡，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員研判品種為保育類赤蠵龜，海巡人員就地掩埋。

鹿耳門港安檢所人員昨天下午5點多，接獲第六巡防區指揮部通報，民眾在台南鹿耳門沙灘發現一隻海龜，協請前往處置，海巡人員到場後發現海龜已明顯死亡，無法成功拯救其珍貴生命，著實令人遺憾。

初步測量海龜身長約70公分、寬70公分，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授知悉，經研判品種為保育類赤蠵龜，海龜外觀已腐爛且無研究價值，請海巡人員就地掩埋。