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海龜命喪沙灘 台南海巡協助就地掩埋
「有海龜在沙灘，一動也不動。」海巡署南部分署第11岸巡隊鹿耳門港安檢所人員，昨天獲知在台南市鹿耳門沙灘發現海龜，海巡人員到場後發現海龜已明顯死亡，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員研判品種為保育類赤蠵龜，海巡人員就地掩埋。
鹿耳門港安檢所人員昨天下午5點多，接獲第六巡防區指揮部通報，民眾在台南鹿耳門沙灘發現一隻海龜，協請前往處置，海巡人員到場後發現海龜已明顯死亡，無法成功拯救其珍貴生命，著實令人遺憾。
初步測量海龜身長約70公分、寬70公分，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授知悉，經研判品種為保育類赤蠵龜，海龜外觀已腐爛且無研究價值，請海巡人員就地掩埋。
第11岸巡隊呼籲，近來海龜擱淺或誤食海洋廢棄物時有所聞，請國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，導致破壞海洋生態環境；台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，將立即派員前往處理，提供各項服務及救助。
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