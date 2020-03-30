影／清晨衝遊藝場搶錢沿路丟犯案工具 警7小時火速逮人

昨天清晨宜蘭羅東鎮某電子遊藝場，遭頭戴安全帽的歹徒闖入，持槍搶走40幾萬元逃逸，嫌犯為逃避警方追查，騎機車繞遍4鄉鎮，還故意走小巷道躲避監視器。專案小組調閱數百支監視器，以車追人，7小時內逮到搶錢的張嫌及負責接應的林嫌，今依強盜罪嫌移送。

警方調查，張嫌騎乘借來的機車，頭戴安全帽、穿著灰黑厚外套，昨天清晨6時許前往羅東鎮公正路某電子遊藝場，持空氣槍及電擊棒到櫃台，指向2名店員不得聲張，還把電擊棒放桌上迫使店員不敢抗拒，迅速搶走40幾萬元得逞後，騎車逃逸。

羅東警方獲報後與刑大成立專案小組，查出機車車主把車借給張嫌，隨即調閱沿途監視器，發現狡滑張嫌為了躲避被錄下身影，故意繞走巷道，甚至走田梗小路。

專案小組擴大調閱數百支監視器，嫌犯騎車經過羅東鎮、五結鄉及冬山鄉等地，查出張把機車停在三星鄉，通知林嫌開車來接應，然後沿路丟棄犯案衣褲及電擊棒等犯案物品，湮滅犯罪證據。

警方鎖定2人行蹤，昨天下午2點20分，在張嫌位於冬山鄉清溝路的租屋住逮人，同時也在羅東鎮四育路查獲林姓助犯，在車內找到張嫌犯案槍枝(CO2空氣槍)，起出贓款、作案衣褲及電擊棒等證物。