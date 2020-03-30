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影／攀登太加縱走迷航失聯 英勇所長摸黑帶隊人山救人

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山派出所所長柯榮雄（中）入夜帶隊上山搜救，找到兩名迷航的年輕登山客，昨天下午把他們送下山。圖／太平所提供
太平山派出所所長柯榮雄（中）入夜帶隊上山搜救，找到兩名迷航的年輕登山客，昨天下午把他們送下山。圖／太平所提供

來自外縣市的一群學生7人到宜蘭進行太加縱走登山，其中2人半途脫隊失聯，由於山區陡峻且入夜冷冽，其他人報警請求協尋。太平山派出所所長柯榮雄入夜帶隊上山搜救，終於在昨天找到這兩人，下午把他們護送下山。

「太加縱走」是從太平山森林遊樂區縱走到加羅湖，沿路更有頗多美麗的鐵杉、白木林及綿延的山群可以一飽眼福，是吸引需多登山客挑戰的登山路線。三星警分局太平山派出所太平山派出所所長柯榮雄、警員古賢醫在28日接獲轉報，指稱轄區內登山客迷途失聯受困山區。

兩人與大同消防分隊、林務局人員臨時救難小組，晚上10點多在派出所集結後入山搜救，一行人徒步摸黑登山5小時，好不容易隔天凌晨2時10分在多望池尋獲2名脫隊失聯登山客，神情疲憊且體力虛弱，救難小組緊急提供乾糧為補充熱量，並且在現地紮營休息，昨天下午1點多把2人送下山。

此次搜救的太平山所所長柯榮雄及警員古賢醫可說是三星分局資深的高山嚮導，2人在太平山派出所服務超過20年，對於轄內高山路線瞭若指掌，山區救人幾乎少不了他們，成功協助多起登山客迷航搜救。

柯榮雄表示，民眾登山健走時須特別留意自身身體狀況與登山路況，並且清楚辨別自身所在位置；若當時方位已經完全混亂，最好找個寬闊的相對高點嘗試對外聯絡，靜待原地等待救援，方便搜救小組定位救援。

太平山 森林遊樂區 迷航

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