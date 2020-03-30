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九旬阿公騎車家門外迷路 家人留一張紙幫大忙
台中市九旬程姓老翁在26日獨自騎電動車外出，在自家附近約1公里處疑因記憶力退化而迷途，遭市民通報警方到場，第三警分局合作所警員到場後，發現程有重聽，也無法描述自家地址，幸好程的家人早有準備，在電動車內留有一張紙條，上面寫有聯絡電話，順利讓程返家，沒有發生意外。
台中市第三警分局合作派出所巡佐吳明耀、警員楊立達在26日在晚間8時巡邏時獲報，程姓老翁（91歲）在東區進化路、力行路需要協助，警方隨即前往，熱心民眾告訴員警，程騎電動輔助車在該路口逗留許久，附近來往車輛很多，擔心他安全前往關心，發現程已忘了自家地址。
警員現場調查，程雖然言語能表達，但因年事甚高，記不得家中的地址，且有重聽的情形，幸運的是，經員警多次詢問，程尚說得出自己的姓名，另警方與程談話過程中，發現他的電動輔助車籃子上留有一支聯絡電話，警員隨即聯繫，通知家屬前來將程翁帶返家。
程姓老翁家人透露，程高齡91歲，但身體狀況尚佳，有時會獨自騎乘電動輔助車外出兜風，但隨著年紀漸長，記憶力已大不如前，因親友擔憂程忘記返家的路，便在輔助車上寫下聯絡方式，果然派上用場。
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