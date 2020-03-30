台南交通事故驟降逾17趴 市警局：抓重點違規不手軟

台南市政府警察局公布全市最新交通事故每日傷亡平均件數較同期減少18.3件，降幅17.2%。市警局表示，未來持續推行「重點違規」進行取締，減少車禍發生交通安全為最主要目標。

據台南市警局統計，今年截至3月24日，南市交通事故每日傷亡平均件數，與去年相較已有明顯下降（今年87.92件/日，去年106.22件/日，減少18.3件/日，降幅17.2%），以東區、永康區、新營區降幅最多。

市警局說，對此市民也相當有感，在台南不少臉書社群可看到網友PO文「欸！中華路、中華東路很多警察耶」、「這裡有雷射槍取締超速，大家要小心」、「昨天闖紅燈被警察攔下開單」、「真倒楣騎到巷口買碗泡麵加送未戴安全帽500元紅單」等內容，鄉民留言普遍支持警察執法作為。

警方表示，其中東區中華東路銜接永康中華路是重點區塊，多數民眾都感受到時常可以看到警察巡邏，並排停車佔據機車道等停車亂象明顯改善。