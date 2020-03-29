影／新北男在台東酒駕車落邊溝 要水喝不成動怒踼警消
來自新北市的48歲楊姓男子今天凌晨開車與林姓友人行經台東縣卑南鄉美農村東成路段，疑因酒駕車輛衝進道路邊溝，楊在救護車上向任姓救護人要水喝不成，竟大怒咆哮及用腳踼任姓救護人員，但未踼中，台東警方偵詢後，依公共危險罪嫌將楊移送台東地檢署偵辦。
警方指出，楊姓男子經送醫後，抽血檢測換算酒精濃度達每公升0.69毫克；他涉犯踼踹任姓救護員部分，因任姓救護員未被踼到，也不想提告，且未達涉犯妨礙公務罪責，警方僅依公共危險罪嫌將楊移送法辦。
台東縣消防局表示，今天凌晨3點11分接獲報案，省道花東縱谷公路（台9線）東成路段，有車輛衝進道路邊溝，隨即出動卑南分隊張姓及任姓救護員前往救援。
縣消防局指出，楊姓男子上救護車後，先開口向任姓救護員要水喝，任告知救護車上沒有水，楊男一時暴怒，咆哮並用腳踼踹任姓救護員，踹中任員手上的救護包，未踼到人，任未受傷，事後決定不提告。
縣消防局表示，楊姓男子踼踹任姓救護員後，隨即被警方人員帶回初鹿派出所，救護車因而先將同車另一林姓男子送醫；楊姓男子經警方初步偵詢後，凌晨4點4分，卑南分隊任姓及張姓救護員再次出動救護車，前往初鹿派出所將楊姓男手送醫。
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