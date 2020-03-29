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疑車速過快 男子撞路邊貨車傷重不治

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今天下午林姓男子騎機車載一名女子，沿著新城鄉嘉里村往北埔村方向行駛，撞上停放在路邊的一輛小貨車，林男傷重不治。記者王思慧／翻攝
今天下午林姓男子騎機車載一名女子，沿著新城鄉嘉里村往北埔村方向行駛，撞上停放在路邊的一輛小貨車，林男傷重不治。記者王思慧／翻攝

花蓮一名年約40歲的林姓男子騎機車載一女子，今天下午4時30分左右行經新城鄉嘉里三街時，不知何故衝撞停放路邊的車輛，造成林男多處骨折後昏迷，消防隊緊急送往國軍花蓮總醫院急救，由於傷勢嚴重，晚間7時許醫院宣告不治，發生車禍的詳細原因須由警方調查釐清。

今天下午林姓男子騎機車載一名女子，沿著新城鄉嘉里村往北埔村方向，由南往北行駛，行經嘉里三街路段時，疑似車速過快，撞上停放在路邊的一輛小貨車，衝擊力道大，機車與汽車零件散落一地，不但小貨車後方被撞得凹陷一大片，就連後擋風玻璃也全碎裂，而林男全身多處骨折，意識不清，後座的女子則只有輕傷被嚇到。

警消獲報後，由北埔消防分隊救護車前往救援，將重傷的林姓男子送往國軍花蓮總醫院急救，但林男傷勢嚴重，直到晚間7時許，醫院宣告急救無效死亡。經過抽血酒測後，林男酒測值為零，沒有酒駕，肇事原因須新城警方進一步釐清。

警方表示，發生車禍意外的道路視野良好，呼籲用路人勿超速，並注意周遭號誌、車輛及民眾等，也禁止酒後駕車、疲勞駕駛或其他違規行為，以免造成自身及他人的用路安全。

花蓮一名年約40歲林姓男子騎機車載一女子，今天下午行經新城鄉嘉里三街時，不知何故衝撞停放路邊的車輛，造成林男傷重不治。記者王思慧／翻攝
花蓮一名年約40歲林姓男子騎機車載一女子，今天下午行經新城鄉嘉里三街時，不知何故衝撞停放路邊的車輛，造成林男傷重不治。記者王思慧／翻攝
林男疑似車速過快，撞上停放在路邊的一輛小貨車，衝擊力道大，機車與汽車零件散落一地。記者王思慧／翻攝
林男疑似車速過快，撞上停放在路邊的一輛小貨車，衝擊力道大，機車與汽車零件散落一地。記者王思慧／翻攝

國軍 車禍 骨折

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