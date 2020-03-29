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影／竊嫌見警欲逃竟扯斷加油槍撞警車 警連開4槍逮5人

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪警方在加油站逮捕竊嫌時，嫌犯不顧正在加油，竟扯斷油槍且倒車衝撞警車，警方連開4槍擊中嫌犯後車輪。圖／警方提供
礁溪警方在加油站逮捕竊嫌時，嫌犯不顧正在加油，竟扯斷油槍且倒車衝撞警車，警方連開4槍擊中嫌犯後車輪。圖／警方提供

宜蘭礁溪警方偵辦一起連續竊案，今天傍晚在頭城鎮埋伏，見到嫌犯開車進入加油站加油時，採前後包夾欲上前逮人，不料被發現，嫌犯顧不了正在加油，扯斷油槍隨即倒車衝撞警車。警方朝後輪連開4槍，阻斷嫌犯去路，把車上4男1女帶回偵辦。

警方調查，這群嫌犯連續犯下多起竊盜案件，包括3件車牌竊案及3件超商點數卡竊案，警方鎖定跟監多日，今天下午將近5時，犯嫌駕駛BMW轎車駛入頭城鎮的加油站加油。

警方採前後包夾方式，準備上前拘捕，不料被車上的人發現，嫌犯管不了還在加油，隨即催油門火速倒車衝撞偵防車，車身被撞凹，警方朝嫌犯車左後輪連開4槍，車輛動彈不得，車上5人只好乖乖下車。

目擊民眾見到嫌犯衝撞警車及槍聲大響，當場嚇到發抖，直到支援警力陸續抵達，才知道原來是逮捕竊嫌。警方清查現場無危險物品後，把4男1女帶回礁溪警分局偵訊。

礁溪警方在加油站逮捕竊嫌時遭衝撞，連開4槍擊中嫌犯的後車輪。圖／警方提供
礁溪警方在加油站逮捕竊嫌時遭衝撞，連開4槍擊中嫌犯的後車輪。圖／警方提供

加油站 超商 竊盜

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