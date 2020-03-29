影／竊嫌見警欲逃竟扯斷加油槍撞警車 警連開4槍逮5人

宜蘭礁溪警方偵辦一起連續竊案，今天傍晚在頭城鎮埋伏，見到嫌犯開車進入加油站加油時，採前後包夾欲上前逮人，不料被發現，嫌犯顧不了正在加油，扯斷油槍隨即倒車衝撞警車。警方朝後輪連開4槍，阻斷嫌犯去路，把車上4男1女帶回偵辦。

警方調查，這群嫌犯連續犯下多起竊盜案件，包括3件車牌竊案及3件超商點數卡竊案，警方鎖定跟監多日，今天下午將近5時，犯嫌駕駛BMW轎車駛入頭城鎮的加油站加油。

警方採前後包夾方式，準備上前拘捕，不料被車上的人發現，嫌犯管不了還在加油，隨即催油門火速倒車衝撞偵防車，車身被撞凹，警方朝嫌犯車左後輪連開4槍，車輛動彈不得，車上5人只好乖乖下車。