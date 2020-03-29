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女大生墜台鐵精武站月台搶救 班次延誤近一小時
一名女大生今天下午4時19分墜落台鐵精武站的月台，遭178次自強號列車撞上，警消獲報後，趕赴現場，經救護人員評估後仍有生命跡象，緊急送中國醫藥大學附設醫院急救中，警方已聯絡家屬到場調查。肇事自強號下午5時10分駛離，台中、潭子間恢復雙線行車。
據查，墜落月台的女子是年約20歲的大學生，今天下午4時許從台中車站搭車到精武站下車，在下午4時19分時，178次的自強號列車要通過精武站北上月台時，女子墜落月台，自強號直接撞上後緊急停車，台鐵當時封閉西正線，改東正線單線行車，救護車到場後，將女子送醫急救，目前尚未脫離險境，警方聯絡家屬到場。
全案在鐵路警察局台中分局處理後，178次自強號下午5時10分放行，5時19分台中、潭子恢復雙線行車，後續班次延誤約1個小時。
警方調閱月台監視器影像，初步排除外力介入可能，詳細案發原因正調查釐清。
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