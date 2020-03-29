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網路訂額溫槍來了溫度計 傻眼痛罵：連災難財都賺

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。 圖／翻攝自臉書
疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。 圖／翻攝自臉書

疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。

鹿港鎮童年往事民宿負責人吳志忠說，最近旅宿業生意慘淡已經很可憐了，對於要來住宿的客人防疫工作也不能大意，進來都得先量體溫，但就連額溫槍都很難買，因為買不到，他只好上網找，最近在網路上找到有賣額溫槍的賣家，一個售價1580，還號稱二個優惠3000，免運，更說要團購一千個，進口商才出貨，且已經預購988個了。

他還要業者拍額溫槍的照片讓他再確認，才下訂了一個，沒想到寄來的根本和照片完全不一樣，是一個小溫度計，外加一小小瓶的酒精，才驚覺可能遇到網路詐騙，上網要問賣家他訂的貨品何時到，卻被賣家給封鎖了，他把自己受騙經過po上網，希望提醒大家上網購物千萬小心，已有這種詐騙集團連災難財都要賺。

吳志忠說，先前民宿用的是耳溫槍，其實不只客人會有點排斥，他們也一直要換套子，並消毒耳溫槍，他透過熟人，昨天終於買到一個額溫槍，解了燃眉之急。

彰化市一家大型藥局表示，最近額溫槍和耳溫槍的確都還很難買，都要等貨，而且每次一來只能分配到5、6個，一下子就搶光了，對於晚到的客人也只能說抱歉了。

疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。圖／翻攝自臉書
疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。圖／翻攝自臉書
疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。圖／翻攝自臉書
疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。圖／翻攝自臉書
疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。圖／翻攝自臉書
疫情期間，買額溫槍竟也被詐，彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個 1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。圖／翻攝自臉書

民宿 詐騙集團

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