8旬翁有駕照無酒駕 上新北環快疑不熟路況自撞亡

新北市永和區新北環快今天上午6時許發生一起車禍，一名88歲王姓老翁開車行經新北環快往中和方向時不明原因撞上分隔島，車頭幾毀安全氣囊也爆開，經警消到場將他送醫，仍於2小時後宣告不治，目前警方正釐清案發過程中。

據悉，王因不明原因，上午6時許在新北環快往中和方向，保生路匝道口的岔路上撞上分隔島，行經的路人發現報警，救護人員到場後發現王已失去呼吸心跳，送往永和耕莘急救後仍於8時40分宣告不治。

由於該路段監視器恰好故障，警方調閱該路段前、後監視器，發現此路段案發2分鐘內僅有王翁一人經過，車上也僅王一人，研判王為自撞分隔島；王翁家屬則表示，他身體健康，平時也會自己開車出門。