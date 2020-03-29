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8旬翁有駕照無酒駕 上新北環快疑不熟路況自撞亡
新北市永和區新北環快今天上午6時許發生一起車禍，一名88歲王姓老翁開車行經新北環快往中和方向時不明原因撞上分隔島，車頭幾毀安全氣囊也爆開，經警消到場將他送醫，仍於2小時後宣告不治，目前警方正釐清案發過程中。
據悉，王因不明原因，上午6時許在新北環快往中和方向，保生路匝道口的岔路上撞上分隔島，行經的路人發現報警，救護人員到場後發現王已失去呼吸心跳，送往永和耕莘急救後仍於8時40分宣告不治。
由於該路段監視器恰好故障，警方調閱該路段前、後監視器，發現此路段案發2分鐘內僅有王翁一人經過，車上也僅王一人，研判王為自撞分隔島；王翁家屬則表示，他身體健康，平時也會自己開車出門。
警方調查，王翁雖已高齡88歲，但也領有未逾期75歲以上高齡駕駛的駕照，經警方事後抽血酒測，亦確認未有酒駕情事。據悉王當時自新店住處出門準備前往中和找友人，可能是不熟悉路況才導致撞上分隔島。
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