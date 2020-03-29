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掃墓餘燼易火災 桃市消防籲民眾謹記「四不二記得」

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
清明掃墓祭祖將至，桃市消防局表示，除辦理各項體驗活動外，最重要的是要提醒民眾掃墓時需注意防火安全，謹記「四不二記得」。圖／桃市消防局第一大隊大湳分隊提供
清明掃墓祭祖將至，桃市消防局表示，除辦理各項體驗活動外，最重要的是要提醒民眾掃墓時需注意防火安全，謹記「四不二記得」。圖／桃市消防局第一大隊大湳分隊提供

清明掃墓祭祖將至，桃園市政府消防局第一大隊八德區三個分隊特別於八德區大安公墓聯合舉辦109年度清明節防災宣導活動，該次活動主題為「清明掃墓牢記『四不二記得』，全民防災一起來」。桃市消防局表示，除辦理各項體驗活動外，最重要的是要提醒民眾掃墓時需注意防火安全。

桃市消防第一大隊在防災宣導關卡加入背負式幫浦滅火器實際操作體驗，桃市消防第一大隊表示，背負式幫浦滅火器通常使用於水源缺乏、佈線不易的地方，搭配上趣味式射水靶完美呈現寓教於樂，此外，藉由這一系列的防火防災宣導活動與各項的消防體驗，加深參與民眾印象，在面對災害發生時，能快、狠、準的做出應變以及預防作為，將防災教育與知能落實於生活中。

消防局第一大隊大湳分隊長張宏暐指出，清明節是民眾掃墓祭祖的大日子，往年不少民眾掃墓未確實撲滅餘燼即離去，造成多處墓地火災，使消防單位在清明假期常疲於奔命，呼籲民眾掃墓時遵行口訣「四不二記得」，包括不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸、不燃放爆竹煙火、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。

另外，張宏暐表示，為與民眾一同防範火災發生，分隊也會在各處墓地發放水袋，提供來掃墓的民眾在結束時將餘火澆熄，以減少火災發生。

清明掃墓祭祖將至，桃市消防局表示，除辦理各項體驗活動外，最重要的是要提醒民眾掃墓時需注意防火安全，謹記「四不二記得」。圖／桃市消防局第一大隊大湳分隊提供
清明掃墓祭祖將至，桃市消防局表示，除辦理各項體驗活動外，最重要的是要提醒民眾掃墓時需注意防火安全，謹記「四不二記得」。圖／桃市消防局第一大隊大湳分隊提供

火災 清明節

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