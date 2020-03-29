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影／溯溪站大石刷牙摔傷 勇消花10小時連夜救人
新竹縣孔姓男子26日與友人前往南投縣信義鄉卡社溪上游溯溪露營，未料昨站大石上刷牙不慎摔下，疑因骨盆受傷無法移動，當地信義分隊近午獲報後派遣搜救隊馳援，挺進崎嶇河床道路，耗費近10小時連夜將孔送醫救治，性命無礙。
據瞭解，57歲孔男26日與2友人相約赴地利村卡社溪上游溯溪露營，未料昨清晨在大石頭上刷牙時不慎摔傷，因下半身疼痛，且無法移動而求援，但因該處收訊不佳，其范姓友人沿溪床下山，徒步4小時抵巴庫拉斯生態農莊後通報119。
南投縣消防局指出，昨天近午約11時30分獲報，有民眾在地利村卡社溪上游溪床摔傷，因疑似傷及骨盆而無法移動，因此需要救護人力上山協助搬運下山，當地分隊集結13人成搜救隊，並借調溯溪用吉普車，隨後在下午2時出發救援。
搜救人員表示，山中河床道路崎嶇難行，傷者又在上游處，耗費4小時在晚間6時接觸到他，現場評估後決定連夜用軟式擔架搬運將其撤出，眾人分工接駁或扛行，但因道路崎嶇，搬運不易，直到晚上11時許成功抵林道，交由救護車送醫。
南投縣消防局表示，搜救隊連夜搬運將傷者撤往林道後，救護人員隨即以車將受傷的孔男載運接駁至南投醫院救治，而經醫院檢視右髖骨疑似骨折，幸性命無礙，救援人員今凌晨近1時完成任務返隊，隨後又赴民宅火警，一夜無眠，相當辛苦。
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