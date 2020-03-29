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老婦服藥後外出買消夜癱坐地上 警救援結束宵夜驚魂記

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄龔姓婦人服用藥物後，騎機車外出買消夜時疑藥效發作，頭暈目眩跌坐在地上，幸路人發現及時將她扶到路旁超商休息，警方獲報趕到後，擔心龔狀況不佳，繼續騎車恐出現意外。記者邱奕能／翻攝
高雄龔姓婦人服用藥物後，騎機車外出買消夜時疑藥效發作，頭暈目眩跌坐在地上，幸路人發現及時將她扶到路旁超商休息，警方獲報趕到後，擔心龔狀況不佳，繼續騎車恐出現意外。記者邱奕能／翻攝

高雄龔姓婦人服用藥物後，騎機車外出買宵夜時疑藥效發作，頭暈目眩跌坐在地上，幸路人發現及時將她扶起，帶到路旁超商休息，警方獲報趕到後，擔心龔狀況不佳，繼續騎車恐出現意外，將她護送回家。

據了解，60歲的龔婦，26日晚上9點多時外出買消夜行經海洋二路時，路人發現他吊掛在機車上的物品掉落，一旁路人見狀趕緊上前呼喚「阿姊，車上的物件落去阿」，但沒想到龔聽到呼喚後停下機車，卻踉蹌跌坐在路中央。

熱心路人以為龔身體不適，嚇了一大跳，上前將他扶起並攙扶到路旁的超商休息，隨即通報警方。轄區警方鳳山分局新甲派出所派員警趕到現場，當時婦人正坐在超商內座位區趴睡休息。

經警方了解後，發現原來是龔在出門前服用過藥物，行經海洋二路時，疑似藥效發作才會頭暈目眩。警方隨即扶著龔婦到警備車上，護送她回家休息，結束這場「消夜驚魂記」。

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