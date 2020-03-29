大叔車禍驗出酒精被開罰 法院查出一原因讓他撤銷免罰

台中市文姓男子在去年4月間騎車行經北屯區時，發生車禍重傷送醫，但警方請醫院抽血換算酒精濃度後，文的酒測值超標，遭警方依違反道交條例規定，開罰1.5萬元，並吊照一年，文不服打行政訴訟，文辯稱他沒有喝酒，可請公司同事作證，且醫院的建議可做氣相層析法做確認，訴請撤銷罰單，台中行政法院審理後，認定文因車禍重傷，可能因接受輸血、乳酸林格氏液的輸注治療，而出現偽陽性的結果，認定文訴請有理，撤銷罰單。

判決書指出，文姓男子在去年4月28日下午3時許，騎車行經北屯區庄美街、后庄三街路發生交通事故，過程只有文受到重傷，肋骨骨折併發氣胸、肝臟撕裂傷等，文被救護車送往中國醫藥大學附設醫院急救，醫院急救時，警方提出乙醇檢驗委託申請書，請醫院抽血調查酒精濃度，院方抽血換算酒精濃度，文的酒測值為每公升0.23毫克，警方依違反道交條例，開罰1.5萬元，並吊扣駕照12個月。

文在收到罰單後不服，向台中行政法院提出撤銷罰單的行政訴訟，文辯稱，他從來不飲酒，且公司老闆、同事都能幫忙作證，案發當天他沒有飲酒，且醫院在抽血報告中也指出，可以用氣相層析法做進一步確認。

台中地院行政法庭審理後認為，當時文送到醫院時因為重傷，有內出血的狀況，在抽血執行酒精濃度換算前，已接受輸血和大量乳酸林格氏液的輸注治療，根據醫院的函覆意見，醫院使用的血液乙醇酒精檢測法為「速率法」，會受到乳酸和乳酸脫氫的干擾而有可能出現偽陽性。

台中地院行政法庭指出，醫院也稱文的血液乙醇濃度檢驗，是在急救治療後所接受，有可能出現偽陽性，因此無法完全確認為食用含有酒精成份之物所致，因此認定文的訴請有理，裁定撤銷罰單，判文免罰。