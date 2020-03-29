台中春祭國殤典禮 殉職消防小隊長張哲嘉入祀忠烈祠

台中市消防局小隊長張哲嘉去年搶救工廠火警時因公殉職，獲總統頒發褒揚令，今在春季國殤典禮中入祀台中市北區忠烈祠；另名殉職小隊長謝志雄將於秋祭國殤入祀台北忠烈祠。

儀式由市長盧秀燕擔任主祭官，並現場宣讀張哲嘉英勇事蹟，追思為國犧牲奉獻精神，同時也慰問其家屬。

盧秀燕受訪時稱讚，張哲嘉「是國家英雄，也是城市的救難英雄」，往後將與歷代烈士一起，由國家舉行隆重典禮永遠緬懷。

台中市遙祭黃陵春祭國殤典禮上午在北區及豐原區忠烈祠舉行，分別由市長盧秀燕及副市長黃國榮擔任主祭官，帶領各界代表、烈士遺族家屬祭祀，表達對先烈們冒險犯難、無私奉獻的追思，同時也舉行消防局小隊長張哲嘉入祀安位典禮。