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電子圍籬誤報多⋯淡水警加LINE好友 視訊確認免奔波
有鑑於防疫電子圍籬錯誤率太高，新北市淡水警分局善用LINE，讓各派出所都設立1個公用帳號，一旦接獲居家檢疫（隔離）警示訊號，仍先派員警到場查看，若確認是系統誤報、並未違規，便請檢疫（隔離）對象和派出所帳號互加好友，下次再有警示就開視訊確認位置，藉此保障民眾隱私、避免警力浪費。
據了解，新北市居家檢疫人數約有1萬5千人，淡水警分局平均每天接到將近70通異常（關機）警報，但常因手機定位不夠精準或訊號飄移等因素，當員警疲於奔命趕往查看，才發現是誤傳的離家警報，造成警力浪費且擾民。
即日起，淡水警分局各派出所都會設立1個公用帳號，讓曾經出現誤傳警報的檢疫（隔離）對象與派出所互加好友，下次系統若再發出警報，24小時都有值班員警負責管控，立即開啟視訊通話功能即可查驗身分、確認環境位置，降低到家訪查頻率，避免擾民且保護員警減少不必要的接觸。
淡水警分局指出，檢疫（隔離）對象與派出所的公用帳號互加好友，而非與管區警員私人帳號互加好友，可保障雙方隱私權，也可避免干擾員警下班時段或休假，且派出所24小時都有人值班，民眾若有特殊狀況亦可藉此聯繫警方尋求協助，減輕無法外出的不便。
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