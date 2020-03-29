影／鴛鴦盜夫妻遇警赤腳逃 跑不過警察乖乖被抓

桃園市40歲賴姓男子昨天晚上穿著拖鞋，與31歲的妻子洪女，準備前往桃園商圈逛街，2人行經桃園區建國路、延平路口，剛好桃園警方2輛巡邏機車在停等紅燈，賴男夫妻看見警車慌張、刻意閃躲，警方看見2人形跡可疑，停車上前盤查身分時，賴男夫妻擔心竊盜通緝被抓，賴男突然脫掉拖鞋赤腳往建國路巷子奔跑，賴妻也趁機往延平路方向跑，警察騎機車分頭追逐，賴男跑300公尺跑不動被抓、賴妻跑不到20公尺被帶回，夫妻2人今天上午訊後分別移送台南地檢署歸案。

警方表示，賴男與妻子洪女2人去年涉竊盜罪嫌遭台南地檢署通緝在案，2人在桃園以為風聲過去，準備前往市區商圈逛街，不料卻在建國路、延平路口巧遇警方2輛巡邏機車，2人神色慌張閃躲，被警方發現攔下盤查，賴男卻心虛脫掉拖鞋赤腳往建國路巷子狂跑，賴妻往延平路反方向跑，2人跑不過巡邏機車，只好乖乖束手就縛歸案。 桃園市賴姓夫妻鴛鴦盜遇警分頭鳥獸散跑，男赤腳跑到跑不動，雙雙被警逮捕移送歸案。記者曾增勳／翻攝