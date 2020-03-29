南投信義民宅暗夜大火 住戶倉皇逃生燒毀2屋

南投縣信義鄉雙龍村今晨發生住宅火警，因事發在深夜，且起火民宅周邊住宅密集，消防局獲報後調派大批人車馳援，到場時建築物已全面起火，還延燒另戶民宅部分面積，所幸屋內人員及時逃出，未釀傷亡，起火點及原因仍有待鑑識釐清。

南投縣消防局指出，今凌晨3時58分獲報，雙龍村光復巷94-1號有住宅火警，因現場周邊住宅密集，恐出現延燒，因此調派信義、水里、玉山、集集、竹山及鹿谷等6分隊消防車和救護車9車次，消防和義消21人馳援，到場時火勢猛烈。

消防人員表示，抵達火警現場時，起火建築物已全面燃燒，且延燒隔壁另一戶民宅部分面積，當下隨即拉水線灌救，並建立防火線，搶救並防護避免再延燒到其他民宅，耗費快1小時才控制火勢，直到清晨5時42分才完全撲滅。