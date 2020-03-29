為防止病毒進入 屏東縣警分局以「異地辦公」阻絕病毒

面對疫情升溫，屏東縣部分分局防疫工作也逐漸提升。屏東分局與恆春分局於日前，為防疫進行彈性警力調度，並規畫「異地辦公」防疫措施，各別選定「異地辦公」的區域，以降低第一線員警勤務因高頻率接觸民眾受傳染的風險，更避免病毒入侵各分局，造成每日維持治安的勤務工作受影響。

屏東警分局為避免疫情擴散造成群聚感染，因此，維持員警必要人力，規畫研擬「異地辦公」防疫措施，選定部分派出所設置第二辦公室，作為事前整備，並將部分人員分散辦公，以防少交叉感染機會，且透過分流警力的措施，若疫情爆發仍能維持分局內部的運作。

恆春分局則透過人員分組及勤務編排方式實施異地辦公演練，藉以降低交互感染風險。更在26日啟動異地辦公防疫模擬演練，規畫可利用的空間作為預備辦公場所，將人員轉移至分局後棟大禮堂辦公，規畫動線分流並設置公文陳核交換區，並確認替代辦公場所內硬體設施及通訊設備可用性。