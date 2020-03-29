警站崗快減速 台南市安南區安明路設人形立牌奏效

台南市安南區安明路為台南市南北向主要道路之一，由於往來車流量，車速快，不少開車或騎車的民眾今天經過安通路六段段口，遠遠看到以為是真的警察在站崗，就會減慢車速，其實這是為了減少交通事故設置的警察人形立牌，果然有效。

安明路南起中華北路與府安路間大港觀海橋，西至公學路交叉路口，全長約9.6公里，安明路往北走通過國姓橋可到達台南市七股區；往南走通過大港觀海橋可到達台南市北區。

由於安明路車道寬闊，往來車流量大，尤其上下班尖鋒時刻，行駛汽機車輛更多，一不小心，很容易發生車禍意外，台南市警三分局在安路明和安通路六段路口，豎立一個員警人形立牌，遠遠看去，好像真的員警在路口站崗，汽車駕駛人常趕快減速，靠近時仔細一看才發現是人形立牌。