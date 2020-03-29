快訊

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

武漢機場4月8日復航 首批航班不含港澳台、北京

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警站崗快減速 台南市安南區安明路設人形立牌奏效

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
台南市警方在安南區安明路設置警察人形立牌，汽車駕駛人誤以為是真的警察在站崗，會減速慢行。記者黃宣翰／攝影
台南市警方在安南區安明路設置警察人形立牌，汽車駕駛人誤以為是真的警察在站崗，會減速慢行。記者黃宣翰／攝影

台南市安南區安明路為台南市南北向主要道路之一，由於往來車流量，車速快，不少開車或騎車的民眾今天經過安通路六段段口，遠遠看到以為是真的警察在站崗，就會減慢車速，其實這是為了減少交通事故設置的警察人形立牌，果然有效。

安明路南起中華北路與府安路間大港觀海橋，西至公學路交叉路口，全長約9.6公里，安明路往北走通過國姓橋可到達台南市七股區；往南走通過大港觀海橋可到達台南市北區。

由於安明路車道寬闊，往來車流量大，尤其上下班尖鋒時刻，行駛汽機車輛更多，一不小心，很容易發生車禍意外，台南市警三分局在安路明和安通路六段路口，豎立一個員警人形立牌，遠遠看去，好像真的員警在路口站崗，汽車駕駛人常趕快減速，靠近時仔細一看才發現是人形立牌。

警方說，在安明路和安通路六段路口，設置員警人形立牌，提醒汽機車駕駛人行經路口，遵守交通號誌，減速慢行。

台南市警方在安南區安明路設置警察人形立牌，汽車駕駛人誤以為是真的警察在站崗，會減速慢行。記者黃宣翰／攝影
台南市警方在安南區安明路設置警察人形立牌，汽車駕駛人誤以為是真的警察在站崗，會減速慢行。記者黃宣翰／攝影

警察 事故

延伸閱讀

天雨路滑大貨車煞不住衝撞9車 2汽車駕駛一度受困車內

居檢者違規 雙北想公布姓名 中央不排除

用任何形式查居家檢疫趴趴走 侯友宜：考慮公布姓名

侯友宜：居家檢疫者如惡意違規　考慮公布姓名

相關新聞

南投信義民宅暗夜大火 住戶倉皇逃生燒毀2屋

南投縣信義鄉雙龍村今晨發生住宅火警，因事發在深夜，且起火民宅周邊住宅密集，消防局獲報後調派大批人車馳援，到場時建築物已全...

新竹市居家檢疫男子未戴口罩趴趴走 苗警路檢逮個正著

苗栗縣警方加強防堵疫情破口勤務力道，3月27日深夜在新竹市交界處，攔查到一名居家檢疫中年男子趴趴走，也沒有戴口罩，送貨到...

警站崗快減速 台南市安南區安明路設人形立牌奏效

台南市安南區安明路為台南市南北向主要道路之一，由於往來車流量，車速快，不少開車或騎車的民眾今天經過安通路六段段口，遠遠看...

新營急水溪傳憾事 男子捕魚疑漁網纏住意外溺斃

台南市急水溪新營、東山交界處，今天清晨傳出男子捕魚時，疑意外遭漁網纏住溺水，警消獲報趕往，稍早發現遺體打撈上岸，案由警方...

電子圍籬偏移誤報多 警方土法煉鋼：勤務中心先過濾

掌握居家檢疫及隔離對象是防疫的重要工作，但近日追蹤告警的「電子圍籬系統」誤報率非常高，導致警方和居家檢疫及隔離對象都十分...

8旬翁新北環快上自撞分隔島亡 監視器壞掉警查原因中

新北市永和區新北環快今天上午6時許發生一起自撞車禍，一名88歲王姓男子開車行經新北環快往中和方向時不明原因自撞分隔島，送...

北市女子隻身到北海岸疑尋短 警民合作勸上岸送回家

台北市1名女子獨自到北海岸一處沙灘疑似要尋短，附近民眾發現報案，並將她拉上岸。員警到場將女子帶回派出所安撫情緒，她的丈夫...

癮君子小心受罰 台東縣4月1日起增10所學校周邊禁菸

提醒癮君子，再過2天，即從4月1日起，台東縣將新增10所學校校園及周邊全面禁菸，就連在學校圍牆外吸菸，也不行，違規民眾可...

女存錢失敗未查覺 超商ATM撿到20張千元大鈔送還失主

台中市第三警分局24日接獲曾姓女子報案，稱在南區超商領款時，發現店內ATM自動櫃員機留有2萬元，研判因是前一位的使用者所...

疑似心血管疾病發作 三義男子倒在耕耘機旁送醫不治

苗栗三義鄉今天上午傳出62歲徐姓男子疑似遭耕耘機壓死案，警方到場後初步調查，懷疑他疑似心血管疾病，倒在耕耘機旁，送醫仍回天乏術，案由警方處理中。

影／清水警分局防疫易地辦公演練 分局長抽測

新冠肺炎防疫全民動起來，台中市清水警分局已規劃異地和分流辦公計畫，每位員警都需有防疫觀念和警戒措施，清水分局長張啟祥親自...

行車糾紛互逼車 殃及無辜2死1重傷

宜蘭縣五結鄉五濱路昨天有輛轎車與休旅車因超車糾紛，雙方相互尬車、逼車，結果轎車失控撞上路邊大貨車，轎車擠壓到大貨車底盤卡住，轎車駕駛不但賠上性命，還殃及站在路邊的大貨車司機無辜喪命，另名幫大貨車綁製管筏的老闆則重傷垂危。

熱門新聞

酒駕男拒捕衝撞 桃警開槍誤擊女乘客身亡

北市藥局一整包口罩遭老婦竊走 這間派出所火速逮人

八德副所長5槍誤擊斃女乘客 列過失致死被告無保請回

影／逼車釀枉死！宜蘭2死1命危車禍竟起因行車糾紛

八德警開5槍誤擊女乘客身亡 警局長：若過失會依法處理

口罩網路預購後詐騙簡訊暴增 誤點包裹簡訊警教這樣做

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。