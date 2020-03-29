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新營急水溪傳憾事 男子捕魚疑漁網纏住意外溺斃
台南市急水溪新營、東山交界處，今天清晨傳出男子捕魚時，疑意外遭漁網纏住溺水，警消獲報趕往，稍早發現遺體打撈上岸，案由警方進一步釐清原因中。
警方初步調查，65歲莊姓男子是今天清晨4點多外出捕魚，家人後發現都未返家，家屬前往協尋，上午6點23分在新營區東山路頂窩橋發現莊男的手機，家屬立即報警。
台南市政府消防局獲報後，調派新營、東山、柳營等消防分隊前往，共出動5車14人及救生艇，沿著溪流搜救，上午9點發現疑似莊男大體遭漁網纏住，上午9點半經消防隊員打撈上岸，家屬確認為莊某身分，後續由警方調查處理中。
警方懷疑，死者當時在捕魚時，可能因夜間照明不足，不慎遭漁網拌倒落水意外溺斃，全案將持續深入釐清。
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